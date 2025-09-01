El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente junto a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, a su llegada a la clausura del acto 'Por un pacto de Estado frente a la emergencia climática', este lunes en Madrid EFE

Puente avanza inversiones récord para subsanar la «tormenta perfecta» en la que se encuentra la red ferroviaria

Asegura que el Gobierno ya trabaja en solucionar esa coyuntura con la compra de nuevo material rodante y obras en las vías

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Lunes, 1 de septiembre 2025, 12:27

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, defendió este lunes la gestión del transporte ferroviario español tras las críticas por el aumento de ... incidencias durante el verano. Según sus declaraciones, sólo Suiza supera a Renfe en materia de puntualidad dentro del ámbito europeo. Sin embargo, reconoce una «tormenta perfecta» en la calidad de los trenes que prevé revertir con inversiones récord. Así lo ha confirmó hoy en una entrevista en Radio Nacional de España.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Empuja a un anciano para robarle y le deja tirado con una herida en la cabeza
  2. 2

    Tres heridos tras escaparse un toro del encierro de La Pedraja de Portillo
  3. 3

    Despliegue policial en la Acera de Recoletos por una inexistente arma blanca
  4. 4

    Los 43 meses de obra en la estación de tren comenzarán en octubre en la franja de Delicias
  5. 5

    El Real Valladolid ata a Peter Federico
  6. 6

    El Pisuerga más turbio: las especies invasoras colonizan el río a su paso por Valladolid
  7. 7

    ¿Quiénes son hoy los condes, duques y marqueses vinculados con Valladolid?
  8. 8

    Los robos en la provincia aumentan un 24% impulsados por la banda del BMW
  9. 9

    Un conductor kamikaze provoca una muerte en un choque frontal con cuatro coches y una moto en Toledo
  10. 10 Un incendio en Pesquera calcina parte de la ribera del río, cerca de la central hidroeléctrica

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Puente avanza inversiones récord para subsanar la «tormenta perfecta» en la que se encuentra la red ferroviaria

Puente avanza inversiones récord para subsanar la «tormenta perfecta» en la que se encuentra la red ferroviaria