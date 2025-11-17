Puente acelera la alta velocidad y anuncia que los AVE circularán ahora a 350 km/h
La primera línea que subirá la potencia será la Madrid-Barcelona, con trenes que lograrán realizar el recorrido en menos de dos horas
Madrid
Lunes, 17 de noviembre 2025, 09:33
De Madrid a Barcelona en menos de 2 horas. Ese ha sido el compromiso del ministro de Transportes, Óscar Puente, este lunes al anunciar que ... la línea de alta velocidad subirá a 350 kilómetros por hora tras su renovación, que comienza ahora a realizarse. Será la línea de alta velocidad más veloz del mundo, solo comparable con la China. Así lo anunció el ministro en un desayuno informativo organizado por Europa Press, donde indicó que la línea entre Madrid y Barcelona está «muy saturada de tráfico» ya que ha pasado de 2 millones de pasajeros al año en el momento de su inauguración -hace 20 años- a los 15 millones actuales.
En actualización
Los periodistas de este diario están trabajando para ampliar y completar esta información
