El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Óscar Puente protagoniza un desayuno informativo de Europa Press. EP

Puente acelera la alta velocidad y anuncia que los AVE circularán ahora a 350 km/h

La primera línea que subirá la potencia será la Madrid-Barcelona, con trenes que lograrán realizar el recorrido en menos de dos horas

Edurne Martínez

Edurne Martínez

Madrid

Lunes, 17 de noviembre 2025, 09:33

Comenta

De Madrid a Barcelona en menos de 2 horas. Ese ha sido el compromiso del ministro de Transportes, Óscar Puente, este lunes al anunciar que ... la línea de alta velocidad subirá a 350 kilómetros por hora tras su renovación, que comienza ahora a realizarse. Será la línea de alta velocidad más veloz del mundo, solo comparable con la China. Así lo anunció el ministro en un desayuno informativo organizado por Europa Press, donde indicó que la línea entre Madrid y Barcelona está «muy saturada de tráfico» ya que ha pasado de 2 millones de pasajeros al año en el momento de su inauguración -hace 20 años- a los 15 millones actuales.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un barrendero de La Rondilla muestra su hartazgo por la falta de civismo de algunos vecinos
  2. 2 Una agresión con arma blanca termina con un herido en el Paseo de Zorrilla
  3. 3

    El mapa del alquiler en Valladolid: hasta 1.300 euros de diferencia entre barrios
  4. 4 El centro de Valladolid se convierte en una fiesta del deporte y el compañerismo
  5. 5 Búscate en la IX Carrera de Empresas de El Norte
  6. 6 Dos heridos en un accidente con cuatro vehículos implicados en Valladolid
  7. 7 Consulta aquí las clasificaciones de la IX Carrera de Empresas de El Norte
  8. 8

    La carrera preelectoral agazapada de Silvia Clemente
  9. 9

    El aumento de la presencia policial extingue las carreras ilegales en Valladolid
  10. 10

    Una gran escultura recuerda en Portugalete a las víctimas de accidentes de tráfico

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Puente acelera la alta velocidad y anuncia que los AVE circularán ahora a 350 km/h

Puente acelera la alta velocidad y anuncia que los AVE circularán ahora a 350 km/h