CC OO pide sanciones por el aumento de la siniestralidad en Castilla y León La secretaria de Salud Laboral y Juventud de CC OO en Castilla y León, Sheila Mateos, y el coordinador de Salud Laboral, Javier Mielgo, presentan los datos de siniestralidad laboral en Castilla y León en lo que va de año. / ICAL Los accidentes mortales en el trabajo son superiores a los recogidos en los registros, según el sindicato EL NORTE Valladolid Lunes, 9 julio 2018, 13:31

La secretaria de Salud Laboral y Juventud de CCOO, Sheila Mateos, ha advertido este lunes del aumento de la siniestralidad laboral registrado a lo largo del primer semestre del año en todos los apartados (leves, graves y mortales), una responsabilidad que, según ha recordado, compete tanto a las empresas como a los servicios de prevención ajenos para los que ha reclamado más sanciones por parte de la Inspección y menos tiempo en los periodos de intervención que, en su opinión, no deberían exceder el mes.

«Cuesta menos la sanción que poner medidas de prevención», según ha lamentado Mateos en una declaración recogida por EUROPA PRESS, que ha advertido de la tendencia a la estandarización de los planes de prevención en un «copia y pega» que, según ha ironizado, «funciona muy bien» para las empresas pero no para los trabajadores, especialmente los de las pequeñas y medianas empresas donde «cuesta más» inculcar la cultura preventiva ya que no ven la formación como una inversión sino como un gasto.

Según sus datos, en lo que va de año se han producido 14.232 accidentes laborales en total, 1.511 de ellos 'in itinere' y 12.721 con baja, lo que representa un «aumento general» en todos los apartados con 594 leves más que en los seis primeros meses de 2017, cinco graves más y dos mortales más.

Dicho esto, ha advertido de la que la siniestralidad mortal en Castilla y León es superior a la que recogen los registros ya que en junio no se ha computado ninguno a pesar de que hubo que lamentar cuatro muertes en el tajo, una de ellas un atropello en Langa de Duero que no se computó porque era un trabajador portugués, otro en las obras del AVE del que no hay constancia oficial por ser de una empresa de otra Comunidad y otro en Cabrejas de Soria que no aparece porque no estaba dado de alta.

«La siniestralidad se ralentiza porque no se contabiliza», ha aclarado la secretaria de Salud Laboral y Juventud de CCOO quien ha reconocido, no obstante, que el crecimiento de la siniestralidad es más paulatino o más lento que en 2017, si bien ha insistido en que la noticia tendría que ser que los accidentes no aumentan ya que, además, suponen «una agresión al trabajador».

Por su parte, el coordinador de Salud Laboral, Javier Mielgo, ha advertido del incremento del 25 por ciento de los accidentes 'in itinere' entre los que se incluyen los casos de los trabajadores de las empresas de servicios y transportes que, en su opinión, deberían considerarse «in mision» ya que la labor principal de esos empleados es transportar la mercancía.