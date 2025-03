La reforma de las pensiones aprueba su primer examen y el Gobierno no tendrá que hacer nuevos ajustes

El sistema de pensiones se salva, por el momento, de tener que hacer algún ajuste tras las últimas reformas aprobadas y el Gobierno no está ... obligado a activar esa cláusula de cierre que Bruselas le obligó a introducir por si los gastos e ingresos hasta 2050 se desviaban demasiado de las previsiones. Así, el Ejecutivo de coalición, en un momento político muy delicado, respira aliviado al no tener que subir más las cotizaciones o bajar las pensiones, en ausencia de otras medidas que se pactaran con los sindicatos y la patronal, tal y como establecía la reforma diseñada por el entonces ministro José Luis Escrivá, actual gobernador del Banco de España.

La reforma de las pensiones ha aprobado el primer examen después de tres años de echar a andar, pero no sin un buen tirón de orejas al Gobierno y a la Comisión Europea por haber ideado una regla de gasto con «importantes debilidades», que no sirve para medir si el sistema es sostenible. Así lo estima la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), el organismo encargado de evaluar esta reforma en su primer informe preceptivo publicado hoy. Es decir, que le da un aprobado pero forzada por unas normas de juego que no comparte porque no mide realmente la eficacia de la reforma para lograr su objetivo último: la sostenibilidad.

En cualquier caso, el organismo público constata que las previsiones de la Comisión Europea sitúan el gasto en pensiones en el 14,6% entre 2022 y 2050 y estima que las medidas de ingresos ascienden al 1,4%, por lo que se cumple la regla de gasto establecida por el Gobierno, con un gasto en pensiones neto de medidas de ingresos del 13,2% en el promedio del periodo 2022-2050, inferior, por tanto, al 13,3% establecido como tope.

La maniobra del Gobierno

«La regla de gasto tiene muchas debilidad y limitaciones para que pueda ser considerado un indicador de sostenibilidad», aseguró en reiteradas ocasiones la presidenta de la Airef, Cristina Herrero, quien dejó claro que su institución se ha visto obligada a utilizar las nuevas reglas de juego marcadas recientemente por el Gobierno en un real decreto que establecía que las transferencias que el Estado hace a la Seguridad Social deben considerarse ingresos, cuando la AIref estima que no, al menos en su mayor parte. Un hecho que no es baladí puesto que supone 1,3 puntos porcentuales de la previsión de ingresos y solo tres décimas el organismo considera que sí pueden suponer un fortalecimiento del sistema.

Por ello, desde la AIref advierten de que aunque la regla de gasto se cumple y, por tanto, el Gobierno no está obligado a hacer ningún nuevo ajuste ni medida, no se puede «descuidar la sostenibilidad» del sistema puesto que «la dinámica de gasto no ha mejorado». Es más, su presidenta apuntó que «es perfectamente compatible que la dinámica del sistema de pensiones sea peor, o al menos no mejor, y, sin embargo, demos un cumplimiento de la regla de gasto cuando hace dos años dijéramos que no».