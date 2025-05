Trump desata otra desplome de las Bolsas con el anuncio de aranceles a la UE

La tensión por los aranceles vuelve a poner en jaque a los mercados de todo el mundo. Las Bolsas europeas caen con fuerza tras ... la amenaza de Donald Trump de imponer un arancel del 50% a la Unión Europea a partir del 1 de junio. Un nuevo recrudecimiento de la guerra comercial que ha provocado un drástico giro en los índices del Viejo Continente, con caídas que llegan a superar el 2% en España y el 3% en Italia tras el anuncio.

Las pérdidas también se acercan al 3% en Francia y Alemania, mientras que el Eurostoxx cede un 2,3%. El sector bancario es el principal damnificado, ejerciendo una mayor presión sobre la Bolsa española, donde estas cotizadas tienen un enorme peso en la evolución del Ibex-35.

CaixaBank y Banco Sabadell lideran el derrumbe con una caída de más del 5%, seguidos de BBVA, Bankinter, Unicaja y Santander, que también se hunden más de un 4,5%. Otros grandes valores como Inditex también registran fuertes caídas del 3,5%.

La tensión también se traslada a Wall Street antes de la apertura. A través de su red social Truth el presidente estadounidense también ha amenazado a Apple con aranceles del 25% en caso de que la compañía no fabrique su iPhone en EE UU. «Hace tiempo que informé a Tim Cook de Apple que espero que sus iPhone que se venderán en los Estados Unidos de América se fabriquen y construyan en los Estados Unidos, no en la India, ni en ningún otro lugar. Si ese no es el caso, un arancel de al menos el 25% debe ser pagado por Apple a los EE.UU. ¡Gracias por su atención a este asunto».