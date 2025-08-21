El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Luto en la hostelería por el fallecimiento a los 61 años de Jero, pionero de las tapas
El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, y el presidente de la Fed de Nueva York, John Williams, caminan juntos, antes de la conferencia anual sobre política monetaria de la Fed de Kansas City, en Jackson Hole, Wyoming Reuters

Los mercados aguardan señales de Powell ante un recorte de tipos por las presiones de Trump

El diagnóstico que haga Powell este viernes en el evento de banqueros centrales en Jackson Hole marcará la deriva de la política monetaria a nivel global

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Jueves, 21 de agosto 2025, 17:53

El futuro de la política monetaria global se decide en las Montañas Rocosas. Jackson Hole, en el idílico valle de Wyoming (EE UU), es el ... escenario en el que todos los agostos por estas fechas acoge la reunión informal de los principales banqueros centrales del mundo durante cuatro días para abordar asuntos que influyen en la economía global y se lanzan distintos mensajes en clave de política monetaria.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un pirómano prende fuego por detrás del operativo que extingue el incendio de Fasgar
  2. 2 Luto en la hostelería por el fallecimiento a los 61 años de Jero, pionero de las tapas
  3. 3

    Cuatro disparos, dos cadáveres y un ajuste de cuentas en un club de alterne de Medina del Campo
  4. 4 Renfe nombra consejero a Ismael Bosch, exresponsable de redes del Ayuntamiento de Valladolid
  5. 5

    1.500 manifestantes llenan el centro de Valladolid para exigir «cambios urgentes en las políticas forestales»
  6. 6 Encuentra 1.500 euros en un bote de refresco en La Mudarra y se lo entrega a la Guardia Civil
  7. 7 Hacen creer a un conductor que tiene una avería, fingen la reparación y le piden 1.850 euros en Valladolid
  8. 8

    La VA-20 cierra sin previo aviso otro kilómetro más hasta el viernes
  9. 9

    «Cosecha récord» en Valladolid: la añada de cereal 2025 llena las naves hasta desbordarse
  10. 10

    El seguro obligatorio para el patinete se encarecerá en Valladolid al subir la cobertura

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Los mercados aguardan señales de Powell ante un recorte de tipos por las presiones de Trump

Los mercados aguardan señales de Powell ante un recorte de tipos por las presiones de Trump