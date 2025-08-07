El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Palacio de la Bolsa de Madrid EFE

El mercado ignora las amenazas de Trump y las Bolsas europeas abren con subidas

El Ibex-35 sube un 0,4% en la apertura y pone a prueba sus máximos de 2008

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Jueves, 7 de agosto 2025, 09:10

El nuevo orden comercial ha empezado. El 7 de agosto era la fecha marcada por el presidente estadounidense Donald Trump para la entrada en vigor ... de la nueva ronda de aranceles al resto de los países pero los mercados financieros han encajado sin sorpresas las últimas amenazas aracencelarias del líder republicano.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Perros, drones y policías de Valladolid se suman a la búsqueda de la desaparecida el lunes
  2. 2 Detienen a un hombre por realizar tocamientos a varias mujeres en las fiestas de Íscar
  3. 3 Muere el menor de 12 años que cayó ayer por un acantilado en Cantabria cuando jugaba al escondite
  4. 4 Aplazado el Trofeo Ciudad de Valladolid que se iba a jugar esta noche
  5. 5 Muere una mujer de 59 años tras ser atropellada en Madrid mientras sacaba cosas de su maletero
  6. 6

    La Feria de Día estrena diseño, suma participantes y recupera Santa Cruz: este es el listado de casetas
  7. 7

    Nuevo incendio en la zona en la que se ubica el mayor vertedero ilegal de Valladolid
  8. 8 La Policía Nacional de Segovia expulsa a ocho peligrosos delincuentes multirreincidentes
  9. 9 Nuevas paradas de tren en Valladolid desde este viernes entre Madrid y Santander
  10. 10

    El «estado insalubre» de un cajero usado por personas sin hogar preocupa a los vecinos en Delicias

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla El mercado ignora las amenazas de Trump y las Bolsas europeas abren con subidas

El mercado ignora las amenazas de Trump y las Bolsas europeas abren con subidas