Las familias se pierden el 'boom' de la Bolsa al reducir su inversión a mínimos de tres décadas

Depósitos de baja rentabilidad, cuentas corrientes y, como mucho, inmuebles y algún fondo de inversión vinculado a la hipoteca. Las familias españolas se están perdiendo ... una oportunidad casi única para incrementar sus ahorros financieros por su perfil marcadamente conservador. En un momento en el que la Bolsa española se ha consolidado como la mejor de Europa, la apuesta de los hogares en las empresas cotizadas se ha desplomado a mínimos de tres décadas.

En concreto, el peso de las familias en el parqué nacional se redujo en 2024 hasta el 15,8%, según datos de BME. Se trata de la menor participación desde que el servicio de estudios elabora este informe, hace ya 32 años. Y coincide con un periodo en el que el Ibex-35 se revalorizó un 15%, siendo una de las mejores Bolsas de Europa. Una posición que ha consolidado este ejercicio con una revalorización cercana al 35% que, muy probablemente, los hogares también se estén perdiendo.

«La escasa participación de los pequeños inversores en la propiedad de las empresas cotizadas es uno de los problemas que enfrenta a la baja competitividad de los mercados de capitales europeos y también el español», advierten los autores del informe, que piden a las autoridades que se actúe para devolver la presencia familiar en Bolsa a niveles anteriores. Es más, los inversores individuales han sido históricamente uno de los rasgos diferenciales del parqué nacional, llegando a alcanzarse máximos por encima del 35% en 1998, cuando se culminaron las grandes privatizaciones de empresas públicas. Esa cifra se ha reducido ahora a la mitad.

El motivo es ese perfil extremadamente conservador que no solo viene del miedo a los activos de riesgo. Los autores del informe apuntan al «escaso incentivo que tienen para diversificar sus ahorros, con una regulación excesivamente proteccionista y una fiscalidad desfavorable para la propiedad directa de acciones frente a otros productos alternativos».

Extranjeros e inversión pública

La tendencia también se dejó notar el pasado año entre los inversores extranjeros, que históricamente han tenido el mayor peso sobre el total dentro del Ibex-35. De hecho, siguen copando el 48,7%. Pero esa participación es tres décimas menos que el año anternior. Dentro del grupo de los inversores foráneos destacan los institucionales. Según los datos de FactSet, al cierre del primer trimestre de 2025, un total de 8.634 fondos privados participaban en cotizadas del Ibex-35, con un valor de mercado de 207.300 millones.

También 72 gestoras con más de 500 millones de euros de participación en el selectivo español y, de ellas, once poseen en sus carteras acciones de todas las compañías del Ibex. Por grupos, destacan BlackRock (32.395 millones), Vanguard (22.989) y Capital Group (14.393).

Frente a esa caída del peso de las familias y de los extranjeros, destaca el aumento de la inversión pública en el parqué nacional, en un contexto marcado por la reciente irrupción del Gobierno en algunas empresas estratégicas del país. El Estado vuelve a ser un propietario relevante al controlar ya el 4,1% de las cotizadas, ocho décimas más que el año anterior y la cifra más alta de los últimos 27 ejercicios. En total, se estima una cifra de 32.579 millones de euros.

«Durante más de una década la presencia del Estado en el conjunto de compañías cotizadas en BME se mantuvo en niveles residuales, hasta que repuntó al 2,3% en 2013 a causa de las ayudas públicas que recibieron algunas entidades bancarias y, en concreto, la nacionalización de la entidad bancaria Bankia a raíz de la crisis financiera y de deuda soberana de los años entre 2008 y 2014», recuerda el informe.

Ahora, a través de la Sepi, Enaire o el Frob, el Estado mantiene posiciones estratégicas en compañías como Aena, CaixaBank, Indra, Telefónica, Enagás y Redeia. Especialmente destaca la participación del 51% en Aena, valorada en más de 15.000 millones de euros, y el 18,03% en CaixaBank tras la fusión de esta entidad con Bankia. Esa participación tenía un valor de 6.800 millones de euros al cierre del año 2024.