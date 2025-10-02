El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente «En la época de ETA, la prioridad era hacer el periódico todos los días pero, sobre todo, sobrevivir y resistir»
Pantallas de negociación de la Bolsa de Madrid. R. C.

Las familias se pierden el 'boom' de la Bolsa al reducir su inversión a mínimos de tres décadas

El Estado, por contra, eleva su peso en el parqué nacional a máximos de 27 años tras la irrupción del Gobierno en empresas estratégicas

Clara Alba

Clara Alba

Jueves, 2 de octubre 2025, 13:56

Comenta

Depósitos de baja rentabilidad, cuentas corrientes y, como mucho, inmuebles y algún fondo de inversión vinculado a la hipoteca. Las familias españolas se están perdiendo ... una oportunidad casi única para incrementar sus ahorros financieros por su perfil marcadamente conservador. En un momento en el que la Bolsa española se ha consolidado como la mejor de Europa, la apuesta de los hogares en las empresas cotizadas se ha desplomado a mínimos de tres décadas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un pueblo de Valladolid es el único de la región que está entre los 50 más ricos de España
  2. 2 Detenido el responsable del concesionario de motos que cerró sin avisar: 25 afectados y 100.000 euros en perjuicios
  3. 3

    Detienen a Ángel Benito Moreno, el preso fugado de la cárcel de Valladolid en febrero
  4. 4

    Los ochos meses de investigación para dar con Ángel Benito: «Su entorno se movía mucho»
  5. 5

    El profesor que mató a tiros a su mujer y a su hijo en Laguna de Duero
  6. 6

    Detenidas cinco personas por la brutal agresión grupal a un hombre en Tordesillas
  7. 7 Muere Lourdes Gómez Cuervo, alcaldesa de Vega de Valdetronco desde 2003
  8. 8

    La antigua discoteca Cabana de Valladolid revive para acoger 57 trasteros
  9. 9

    Los médicos en huelga: «Vamos hacia una situación dramática de nuestro sistema sanitario público»
  10. 10 Indemnizan con 1,2 millones de euros a los padres de un bebé por los daños causados en una resonancia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Las familias se pierden el 'boom' de la Bolsa al reducir su inversión a mínimos de tres décadas

Las familias se pierden el &#039;boom&#039; de la Bolsa al reducir su inversión a mínimos de tres décadas