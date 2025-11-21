El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Palacio de la Bolsa de Madrid EFE

Las Bolsas vuelven a números rojos ante el temor renovado a una burbuja en la IA

El Ibex-35 se aleja de los 16.000 puntos con la volatilidad en máximos de mayo

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Viernes, 21 de noviembre 2025, 10:20

Comenta

Las bolsas mundiales encaran un cierre semanal ensombrecido por el desplome de las tecnológicas estadounidenses del jueves por el temor a una burbuja de las ... inversiones en Inteligencia Artificial (IA) así como las dudas sobre si capacidad de la Reserva Federal para rebajar los tipos de interés en la próxima reunión de diciembre.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Cuando me desperté tenía a mi compañero de trabajo encima penetrándome»
  2. 2

    El examen para ser policía municipal copia un ejercicio de una academia de Valladolid
  3. 3

    Empresas chinas destacan que Valladolid es «el mejor sitio» para implantarse tras el anuncio de Gotion
  4. 4

    El Supremo condena al fiscal general por revelación de secretos y le inhabilita dos años
  5. 5 El Ayuntamiento de Valladolid anula el examen para Policía Municipal tras detectar «irregularidades»
  6. 6

    La academia copiada por la Policía Municipal: «No tenemos nada que ver, por un error han cogido nuestro ejercicio»
  7. 7 Dos vinos de Valladolid, entre los diez mejores de España
  8. 8

    La Iglesia se abre a cambiar las fechas de la Semana Santa para hacerlas coincidir con las confesiones ortodoxas
  9. 9

    Veinte cuchilladas, «un estado de embriaguez» y dos cadáveres en La Rondilla
  10. 10 Dónde encontrar viviendas por 150.000 euros o menos en Valladolid

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Las Bolsas vuelven a números rojos ante el temor renovado a una burbuja en la IA

Las Bolsas vuelven a números rojos ante el temor renovado a una burbuja en la IA