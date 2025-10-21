El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Miguel Cardoso durante su intervención.

«La internacionalización puede dar respuesta al reto de la productividad»

Miguel Cardoso, economista jefe para España de BBVA Research

Andrea Díez

Andrea Díez

Valladolid

Martes, 21 de octubre 2025, 22:07

El economista jefe para España de BBVA Research, Miguel Cardoso, abordó en el marco de este foro la ponencia 'Perspectivas para la economía española y la necesidad de impulsar la internacionalización de las empresas'. Cardoso subrayó la importancia de prepararse para lograr una expansión exitosa.

Con el punto de partida de la previsión de crecimiento del 3% para la economía española, aconsejó prestar también atención a los retos que se presentan, entre ellos, la productividad, que «sigue siendo el gran ausente en el entorno de la recuperación». En su opinión, «la internacionalización puede ser una respuesta al reto de la productividad». Para impulsar este proceso de expansión, destacó factores a tener en cuenta como el tamaño, las regulaciones y la reducción de los costes de operación de las empresas.

Además, se refirió al proceso de reestructuración que están viviendo sectores como el de la automoción y apuntó que «necesitamos salidas políticas que nos permitan lidiar con el bajo crecimiento de la productividad, de la inversión, e impulsar estos procesos de reestructuración en distintos sectores».

De igual modo, en línea con lo que comentó durante su intervención el viceconsejero de Economía, «Castilla y León está en un buen punto de partida en las exportaciones». Aconsejó abrir la mirada más allá de la exportación de bienes hasta el sector servicios. Y sobre los factores que determinan la capacidad de exportar se centró principalmente, en el tamaño, que «incrementa en un 5% tu plantilla, aumenta tu probabilidad de exportar un 10%». Por último, el experto de BBVA abogó por trabajar en una regulación que impulse el crecimiento, además de por mejorar el capital humano y la inversión.

