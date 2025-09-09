El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Contadores de agua y gas R.C.

La implantación de contadores inteligentes de gas supondrá un sobrecoste de 200 millones de euros para las distribuidoras

La patronal del sector solicita ajustes en la futura orden ministerial para asegurar un calendario «flexible» y pide establecer un precio de alquiler para todo el parque de contadores digitales

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Martes, 9 de septiembre 2025, 12:17

La carrera para la modernización de los contadores de gas analógicos por otros inteligentes ha comenzado. La digitalización del sistema gasista tendrá, a ojos ... de las empresas del sector, beneficios directos para los consumidores en términos de control de su consumo, seguridad, eficiencia energética y calidad del servicio, pero su implantación supone, además de una inversión relevante, unos costes de sustitución cercanos a los 200 millones de euros para las empresas distribuidoras que actualmente no están reconocidos en el marco normativo, según la Asociación Española del Gas (Sedigas).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Inobat quiere tener la fábrica de Valladolid lista en 18 ó 20 meses y ya cuenta con un cliente
  2. 2

    Un cura de 83 años con pérdida de lucidez agrede a compañeros en la Casa Sacerdotal
  3. 3

    474 vecinos pagan a escote 1,1 millones para remodelar una plazoleta del barrio del Hospital
  4. 4 A prisión por atracar a mordiscos a una anciana y tragarse una cadena de oro que le robó
  5. 5

    Hermanos al rescate en el Pisuerga por casualidad
  6. 6 El Gobierno concede 53 millones de euros a la fábrica de InoBat en Valladolid, que creará 260 empleos
  7. 7 Programa de fiestas de Valladolid 2025. Lunes 8 de septiembre
  8. 8

    Dani Fernández revienta la Plaza Mayor de Valladolid: «Guau, esto es una locura»
  9. 9

    La calle de Valladolid que tiene ocho nombres
  10. 10

    Valladolid se blinda con 850 agentes para la Vuelta, que cortará medio centenar de calles

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla La implantación de contadores inteligentes de gas supondrá un sobrecoste de 200 millones de euros para las distribuidoras

La implantación de contadores inteligentes de gas supondrá un sobrecoste de 200 millones de euros para las distribuidoras