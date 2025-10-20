El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vista de la central nuclear junto al embalse de Arrocampo en el municipio de Almaraz (Cáceres). G. Navarro

El futuro nuclear de España se juega en la central de Almaraz en tres fechas clave

Las empresas propietarias apuran las negociaciones para solicitar una prórroga en el calendario de cierre antes del 1 de noviembre

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Madrid

Lunes, 20 de octubre 2025, 00:17

Comenta

El rumbo energético de España en la próxima década se juega su futuro más inmediato en la central nuclear de Almaraz. A 200 kilómetros ... del Ministerio para la Transición Ecológica y los cuarteles generales de sus empresas propietarias, el horizonte de noviembre de 2027 se cierne como espada de Damocles sobre su primer reactor en un enclave rodeado de dehesas con la sierra de Gredos al fondo y que en este verano estirado hasta octubre amarillea como una derrota lenta. Iberdrola, Endesa y Naturgy, sus titulares, exprimen las negociaciones a contrarreloj para solicitar la ampliación de la vida útil de esta planta atómica mientras el Gobierno se mantiene firme en su postura de mantener el calendario como está y sin contrapartidas fiscales.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Bailes, besos y cambios de vestido: los invitados comparten las primeras fotos de la boda de Stella del Carmen en Valladolid
  2. 2

    Los antidisturbios expulsan de Valladolid a 50 aficionados del Sporting por enfrentarse a hinchas locales
  3. 3

    Así son los remontes que el PP quiere para el casco histórico de Segovia
  4. 4 Búscate en la grada del Real Valladolid-Sporting de Gijón
  5. 5

    Susto en Zorrilla por la indisposición de un aficionado
  6. 6 Dos fallecidos tras chocar e incendiarse su coche en Ponferrada
  7. 7

    Javier Peña: «Cada vez que puedo me escapo al Mesón de Pedro de Matapozuelos»
  8. 8 Herido un niño de cuatro años en una colisión entre dos turismos en Aldeamayor de San Martín
  9. 9 Andy Morales confirma la pelea con Lucas en el concierto de Mérida
  10. 10 Así funciona el cribado del cáncer de mama en Castilla y León

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla El futuro nuclear de España se juega en la central de Almaraz en tres fechas clave

El futuro nuclear de España se juega en la central de Almaraz en tres fechas clave