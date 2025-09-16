El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Parque eólico en Muras (Lugo) EP

España y Portugal deben invertir 50.000 millones anuales más hasta 2030 para alcanzar las metas verdes de Bruselas

La Península Ibérica tendría que movilizar al menos 4.000 millones anuales adicionales en capital riesgo para equiparse a potencias líderes como Alemania

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Martes, 16 de septiembre 2025, 12:57

España y Portugal necesitan movilizar hasta 50.000 millones de euros adicionales al año en inversión pública y privada hasta 2030 para alcanzar los objetivos ... de transición energética y reindustrialización sostenible marcadas por Bruselas. Según los cálculos de la plataforma Cleantech for Iberia, la escasez de capital riesgo resulta «especialmente preocupante» para que la región pueda alcanzar esos objetivos pese a que la inversión en tecnologías limpias en estos dos países se incrementó un 38% el año pasado y se ha multiplicado por seis en el segundo trimestre de 2025 respecto al mismo periodo del año anterior.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Mayorga llora el repentino fallecimiento de Francisco Fernández
  2. 2

    Alojamientos llenos, un concierto que reventó la plaza y 319 atenciones sanitarias en fiestas
  3. 3 Tragedia en Calpe: un coche aparcado se desliza sin control, mata a un bebé de 20 días y deja a su madre gravemente herida
  4. 4 Binter lanza una promoción para volar entre Valladolid y Canarias desde 90 euros
  5. 5 Muere la influencer Marian Izaguirre tras encontrarla en estado crítico
  6. 6 Los bomberos sofocan un incendio en un restaurante de La Circular
  7. 7 Javier Cansado se aleja de los escenarios «varios meses» para tratarse de un tumor
  8. 8 Tres accidentes en apenas una hora en la misma calle de La Rondilla dejan dos heridos
  9. 9

    Las defensas de la trama eólica piden la nulidad de la causa y la prescripción de los delitos
  10. 10

    Estos son los métodos más empleados para entrar en casas ajenas en Valladolid

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla España y Portugal deben invertir 50.000 millones anuales más hasta 2030 para alcanzar las metas verdes de Bruselas

España y Portugal deben invertir 50.000 millones anuales más hasta 2030 para alcanzar las metas verdes de Bruselas