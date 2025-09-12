El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Energética, Sara Aagesen EFE

El Gobierno aumenta un 62% el límite de inversión a las redes eléctricas hasta 2030

La nueva planificación de la red de transporte prevé una inversión de 13.590 millones

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Viernes, 12 de septiembre 2025, 11:08

La nueva planificación de redes eléctricas 2025-2030 en la que trabaja el Gobierno contará con un volumen de inversión total de 13.590 millones ... de euros: 7.700 millones de euros al año para las redes de distribución y hasta los 3.600 millones en el caso de la red de transporte y está orientada a cubrir las necesidades del país y a cumplir los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2023-2030 (PNIEC).

