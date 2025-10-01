El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

El presidente de Telefónica, Marc Murtra, interviene en Desayunos del Ateneo. EP

Telefónica apunta a las fusiones locales antes de dar el salto a las consolidaciones europeas

El presidente Marc Murtra evita hablar de la compra de Vodafone España pero reitera la necesidad de crear «titanes tecnológicos europeos» para plantar cara a EE UU y China

Edurne Martínez

Edurne Martínez

Madrid

Miércoles, 1 de octubre 2025, 10:33

Estados Unidos cuenta con tres empresas de telecomunicaciones. China otros tres. Brasil otros tres. Sin embargo, Europa tiene 41 operadoras. Esta situación permite que los ... clientes tengan un servicio a muy bajo precio por el exceso de oferta, pero ha llevado a la fragmentación y la falta de titanes tecnológicos europeos, según consideró el presidente de Telefónica, Marc Murtra, durante la conversación del Ateneo este miércoles en Madrid.

