Telefónica apunta a las fusiones locales antes de dar el salto a las consolidaciones europeas

Estados Unidos cuenta con tres empresas de telecomunicaciones. China otros tres. Brasil otros tres. Sin embargo, Europa tiene 41 operadoras. Esta situación permite que los ... clientes tengan un servicio a muy bajo precio por el exceso de oferta, pero ha llevado a la fragmentación y la falta de titanes tecnológicos europeos, según consideró el presidente de Telefónica, Marc Murtra, durante la conversación del Ateneo este miércoles en Madrid.

Murtra aseguró que el motivo por el que aún no se ha desarrollado la consolidación en el mercado de las telecomunicaciones en Europa es por la «interpretación de cómo impacta la regulación de la competencia en el consumidor». El presidente abogó por un «ajuste» a nivel de Comisión Europea que permita revertir esta situación. La fusión con Vodafone España podría ser una de las primeras opciones para ampliar su negocio en nuestro país, pero Murtra evitó comentar esta operación «confidencial»: «No podemos ni siquiera comentar si hay conversaciones o no las hay», aseguró, pero indicó que las adquisiciones primero tendrán que ser en el mercado local, y después dar el salto al europeo. «Solo nos sirve una operación cuando está hecha», zanjó el directivo.

Su voluntad es crecer primero en los mercados locales, teniendo en cuenta también «la mala experiencia» de Vodafone cuando trató de ser una de las primeras empresas de tecnología del mundo con compras europeas: «La realidad es que no ha tenido un buen recorrido cuando intentó lanzar la consolidación primero a nivel europeo», aseguró el presidente de Telefónica.

Por eso el foco está puesto en Bruselas, donde Murtra y su equipo ya ha tenido cerca de 40 reuniones con responsables del área de las telecomunicaciones y la competencia para tratar de convencerles sobre la necesidad de crecer para plantar cara a los grandes gigantes de China y EE UU. En su opinión, la política de la Comisión Europea es la que «ha forzado a que haya una diseminación» del sector. «Para tener autonomía estratégica en Europa hemos de tener tecnología, capacidad industrial y escala», recordó.