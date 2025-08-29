El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Las pymes que venden online a EE UU, las más afectadas por la suspensión de envíos por la nueva política de Trump

Correos busca la fórmula para reactivar el servicio, pero reconocen que será «muy complicado» tecnológica y administrativamente

Edurne Martínez

Edurne Martínez

Madrid

Viernes, 29 de agosto 2025, 00:04

Los principales servicios postales europeos, incluido Correos, han suspendido temporalmente los envíos de paquetes de menos de 800 dólares (682 euros) hacia Estados Unidos después ... de que haya cambiado la legislación sobre los paquetes de bajo valor, denominados 'minimis'. La Administración Trump ha suspendido la exención del pago de aranceles que se aplicaban hasta ahora, por lo que las entregas que salgan hacia EE UU deberán pagar aranceles en función del país de origen y del valor del producto. En el caso español, esta cuantía rondará el 15% tras el pacto entreWashington y Bruselas, pero dependerá del tipo de producto.

