El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El CEO de MasOrange, Meinrad Spenger. EFE

Orange confirma que la compra del 50% de MasOrange en España no afectaría al dividendo

La compañía fruto de la fusión de Orange y MásMóvil ha elevado un 3,7% su facturación hasta septiembre, mientras que la del grupo se estanca

Edurne Martínez
José A. González

Edurne Martínez y José A. González

Madrid

Jueves, 23 de octubre 2025, 13:29

Comenta

«Confiamos en poder llevar a cabo la posible adquisición de MasOrange sin afectar a la rentabilidad para el accionista». La frase del director financiero ... del grupo Orange, Laurent Martínez, en la conferencia de analistas de este jueves confirma la insistencia del grupo por hacerse por la filial española fruto de la fusión de Orange y MásMóvil en marzo de 2024. En su intervención, Martínez aseguró que la compañía puede asumir la compra del 50% que no posee de MasOrange -además de mencionar también la adquisición de Altice, matriz de SFR, el segundo operador francés- sin tocar el dividendo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El vallisoletano Antonio Pelayo, acusado de agresión sexual a un periodista en Roma
  2. 2

    La Policía controlará que los dueños lleven agua jabonosa para fregar «45 millones» de meadas de perro anuales
  3. 3 Muere José María Ayala, delegado de ABC en Castilla y León
  4. 4 Stella Banderas muestra los detalles de su vestido de novia
  5. 5

    La autopsia confirma la muerte accidental por ahogamiento del hombre hallado en el Canal de Rioseco
  6. 6

    La Policía disuelve una doble pelea entre «primos» en Barrio España
  7. 7 EuroMillones deja un importante premio en un barrio de Valladolid
  8. 8 Se asusta por una araña y choca contra un coche y tres motocicletas
  9. 9 La borrasca Benjamín pone a Valladolid en alerta por fuertes vientos y cierra el Campo Grande
  10. 10

    Viding estrena 18.000 metros cuadrados de instalaciones deportivas tras invertir 20 millones

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Orange confirma que la compra del 50% de MasOrange en España no afectaría al dividendo

Orange confirma que la compra del 50% de MasOrange en España no afectaría al dividendo