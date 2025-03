Un Mobile repleto de inteligencia artificial donde Telefónica comenzará a explorar acuerdos entre 'telecos'

¿Móviles?, ¿robots?, ¿redes 5G? El Mobile World Congress (MWC) que abre sus puertas este lunes en Barcelona aglutinará hasta el 6 de marzo a ... más de 100.000 personas de todo el mundo debatiendo y -sobre todo- haciendo negocio en torno a la tecnología y las telecomunicaciones. El nexo común será la inteligencia artificial (IA), tanto para tecnológicas de la talla de Samsung, Xiaomi o Huawei que presentarán sus novedades en la parte de consumo, como para las primeras 'telecos' a nivel mundial como Telefónica, Orange, Deutsche Telekom o AT&T, que aprovecharán la cita para mostrar sus fortalezas en este campo.

El pistoletazo de salida lo dará por primera vez el presidente de Telefónica, Marc Murtra, designado hace poco más de mes y medio tras la destitución de José María Álvarez-Pallete, quien también se encargaba del discurso inaugural al ser máximo responsable de la GSMA, la patronal de la industria y organizadora del evento. Murtra, pese a no pertenecer a la GSMA, abrirá la 19ª edición del MWC donde tendrá la oportunidad de compartir con cientos de líderes del sector su apuesta por la «consolidación» entre grandes operadoras europeas para crear gigantes de las telecomunicaciones y hacer frente al gran avance tecnológico de Estados Unidos (EE UU), pero también de China, como hizo hace solo unos días durante la presentación de los resultados anuales de la compañía.

El objetivo -compartido con la Comisión Europea- es alcanzar la «autonomía estratégica» de Europa en varios ámbitos, y uno de ellos es el de las comunicaciones y la IA. Para ello es «imprescindible» que el continente cuente con grandes empresas con músculo financiero y una visión de inversiones a largo plazo, según explicó Murtra hace unos días en la sede de Telefónica en Madrid en su primera comparecencia ante los medios de comunicación.

La irrupción de la china DeepSeek amenazando la hegemonía de OpenAI (desarrolladores de ChatGPT) activó hace unas semanas todas las alarmas. La batalla se libra entre el gigante asiático y Estados Unidos, y Europa se está quedando atrás en el desarrollo de la IA. En este contexto, las empresas de telecomunicaciones están viendo la oportunidad de apostar por ello y lograr una rentabilidad mayor a medio plazo.

No solo la IA copará la feria de tecnología más importante de Europa. Por los pasillos de sus ocho pabellones (240.000 m2 de extensión) se lleva escuchando hablar de 5G desde varios años antes de que fuera la red móvil de referencia, y este año no será menos. Aunque ya no se conversa sobre 5G sino sus continuas actualizaciones, como la 5G Standalone (SA) cuyo despliegue en Europa está siendo menos exitoso que en China o India. Sin embargo, un informe de Ookla revela que España, Alemania y Reino Unido lideran los despliegues de esta red en los operadores europeos y que en concreto España fue el país que registró el mayor porcentaje de muestras 5G SA en 2024, un 4% del total.

Triples plegables y coches eléctricos

Pero esta feria se llama 'Mobile' por algo y los 'smartphones' seguirán ocupando gran parte de la atención. Y eso que cada año son menos las marcas que se guardan sus novedades para este evento mundial, aunque sí son muchas las que muestran sus mayores novedades -aunque no se comercialicen en Europa- en las vitrinas de la feria. Es el caso de Huawei, que mostrará su triple plegable, el primero del mundo que llega a las 10 pulgadas de tamaño de pantalla con las tres partes extendidas. Lo ha decidido lanzar en Europa cinco meses después de presentarlo en China, pero pro la friolera de 3.500 euros.

Oppo también será otra de las compañías que enseñen a los visitantes sus innovaciones, como con el Find N5, el plegable más fino del mundo. Samsung, Realme, ZTE o Nothing harán sus presentaciones a lo largo de estos días, pero este domingo Xiaomi fue una de las únicas grandes que presentó sus terminales.

Ampliar El nuevo Xiaomi 15 Ultra presentado este domingo en la previa del MWC. RC

En un gran evento entre más de mil fans y medios de comunicación mostró por primera vez su modelo Xiaomi 15 Ultra, que pone el foco en la cámara con una lente desarrollada por Leica con un sensor principal de 50 megapíxeles (MP) y dos teleobjetivos, uno de ellos periscópico de 200 MP. Pero lo que causó más expectación fue su primer coche eléctrico deportivo, el SU7 Ultra. Después de llevar al Mobile del año pasado el SU7, el primer coche de Xiaomi con una autonomía de 800 km, la firma china ha decidido seguir enseñando en Barcelona sus modelos de motor.

Además, otros dispositivos conectados podrían dar un salto si logran integrar la IA. Es el caso del anillo de Samsung que monitorea la salud del usuario o las gafas de RayBan y Meta, dispositivos muy innovadores más allá de los móviles y que se podrán ver y tocar en estos días en la Fira de Barcelona.