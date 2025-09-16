El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vista aérea del parque Juna en el estado indio de Rajastán R.C.

El mayor proyecto de Acciona Energía en India producirá electricidad renovable para abastecer 840.000 hogares

Con más de 750.000 módulos fotovoltaicos, la planta Juna producirá 800 GWh al año

C. P. S.

Martes, 16 de septiembre 2025, 13:40

Acciona Energía, la filial de renovables del grupo Acciona, ha puesto en marcha la planta fotovoltaica Juna, de 412MWp, en el estado indio de Rajastán. ... Con más de 750.000 módulos fotovoltaicos se trata del mayor proyecto de la compañía española en el país asiático: producirá 800 gigawatios/hora (GWh) de electricidad verde al año, suficiente para abastecer a 840.000 hogares, y evitará la emisión de 724.000 toneladas anuales de CO2. El 70% de la producción de la planta se suministrará a Manikaran Power Limited, una de las mayores empresas de comercialización de energía de India, a través de un PPA de 15 años, mientras que el 30% restante se destinará al mercado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Mayorga llora el repentino fallecimiento de Francisco Fernández
  2. 2

    Alojamientos llenos, un concierto que reventó la plaza y 319 atenciones sanitarias en fiestas
  3. 3 Tragedia en Calpe: un coche aparcado se desliza sin control, mata a un bebé de 20 días y deja a su madre gravemente herida
  4. 4 Binter lanza una promoción para volar entre Valladolid y Canarias desde 90 euros
  5. 5 Muere la influencer Marian Izaguirre tras encontrarla en estado crítico
  6. 6 Los bomberos sofocan un incendio en un restaurante de La Circular
  7. 7 Javier Cansado se aleja de los escenarios «varios meses» para tratarse de un tumor
  8. 8 Tres accidentes en apenas una hora en la misma calle de La Rondilla dejan dos heridos
  9. 9

    Las defensas de la trama eólica piden la nulidad de la causa y la prescripción de los delitos
  10. 10

    Estos son los métodos más empleados para entrar en casas ajenas en Valladolid

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla El mayor proyecto de Acciona Energía en India producirá electricidad renovable para abastecer 840.000 hogares

El mayor proyecto de Acciona Energía en India producirá electricidad renovable para abastecer 840.000 hogares