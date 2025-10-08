El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Carlos San Basilio. Archivo

La CNMV irrumpe en la guerra de cifras de BBVA y Sabadell: «Es mera especulación»

El supervisor deja claro que será él quien comunique el 17 de octubre el resultado de la opa y los criterios para el precio de una hipotética segunda oferta

Clara Alba

Clara Alba

Miércoles, 8 de octubre 2025, 14:59

Comenta

Máxima tensión en el mercado a poco más de dos días de que finalice el periodo de aceptación de la opa de BBVA sobre Banco ... Sabadell. La confrontación entre las dos entidades -y entre sus principales directivos- ha llegado a un punto tan extremo que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) se ha visto obligada a llamar al orden a las partes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Detenido por encerrar en su casa a su hijo de 8 años durante cinco horas y media
  2. 2 Luto en la ULE por la muerte de la universitaria Arancha Barrientos
  3. 3 Multado un joven por tirar al suelo cáscaras de pipas y cacahuetes junto a la Antigua
  4. 4 Euromillones se da un paseo por un barrio de Valladolid
  5. 5 Muere Ana Fernández Sancho, vallisoletana referente en inclusión y discapacidad
  6. 6 Hallado inconsciente un joven en una de las principales calles de Valladolid
  7. 7 Rescatan los cuerpos de los cuatro desaparecidos en el derrumbe de un edificio en obras en Madrid
  8. 8 Renault planea despedir a 3.000 trabajadores en varias áreas para reducir costes fijos
  9. 9

    Una empresa de transportes suma treinta robos de gasoil y 30.000 euros en pérdidas en cinco años
  10. 10 Simón Pérez y Silvia Charro, expertos en hipotecas y ahora hundidos por un vídeo viral

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla La CNMV irrumpe en la guerra de cifras de BBVA y Sabadell: «Es mera especulación»

La CNMV irrumpe en la guerra de cifras de BBVA y Sabadell: «Es mera especulación»