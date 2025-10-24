El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

El comité de dirección de Aqualia, reunido este viernes en Barcelona. R. C.

Aqualia refuerza su compromiso con Cataluña como eje estratégico de su negocio

El comité de dirección de la filial de FCC se reúne en Barcelona

C. P. S.

Viernes, 24 de octubre 2025, 15:06

Aqualia, una de las empresas líderes en la gestión del ciclo integral del agua a nivel mundial, ha celebrado esta mañana en Barcelona la reunión ... del Comité de Dirección de España. La compañía ha reunido a sus máximos responsables operativos para analizar los retos actuales y futuros del sector del agua en el territorio y las soluciones técnicas que puede aportar para la prestación de un servicio eficiente.

