Varias personas son atendidas en una oficina de Correos de Valencia. EP

Correos reanuda la admisión de todos los envíos a EE UU

El operador postal retoma el servicio suspendido por los cambios arancelarios de Trump tras haber adaptado sus sistemas tecnológicos y cobro de tarifas

Edurne Martínez

Edurne Martínez

Madrid

Jueves, 2 de octubre 2025, 18:03

Comenta

Correos vuelve a permitir el envío de todo tipo de paquetes a Estados Unidos. Hace poco más de un mes que el operador postal suspendió temporalmente el envío de paquetes con valor inferior a 800 dólares por el cambio en las normas aduaneras de Donald Trump, que eliminó la exención del pago de aranceles a ese tipo de envíos de bajo valor. Y este jueves Correos anunció la reanudación del servicio después de haber adaptado sus sistemas.

Correos se convierte así en uno de los primeros operadores postales europeos en retomar el servicio de envíos a EE UU, tanto para los clientes particulares como para empresas. Correos «ha trabajado intensamente» para adaptar sus sistemas tecnológicos y operativos de modo que los paquetes de bajo valor se puedan cursar cumpliendo las nuevas obligaciones aduaneras impuestas por Estados Unidos, que exigen el pago de aranceles en origen y amplían los datos requeridos de cada envío.

Será a partir de este viernes 3 de octubre cuando se reanude el servicio. La cuantía varía en función del país de origen de los envíos y del valor del producto, lo que ha impactado de manera significativa en la logística postal internacional y en los flujos del comercio electrónico.

La nueva normativa afecta a aspectos como la recaudación de aranceles en origen, la recogida y declaración de nuevos datos de cada envío y la interacción con las diferentes instituciones transfronterizas implicadas en la implementación del nuevo mecanismo de entrada de envíos en Estados Unidos.

El cambio para los envíos de empresas es que será indispensable que se pongan en contacto con su comercial de referencia de cara a firmar una adenda en la que se recogen las nuevas condiciones surgidas de la adaptación a los cambios normativos.

