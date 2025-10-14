Solo un 2,8% de los clientes con acciones del Sabadell acuden a la opa de BBVA

Los clientes de Banco Sabadell con acciones depositadas en el banco dicen 'no' a la opa de BBVA. En un hecho relevante remitido a ... la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la entidad ha confirmado que del 30,8% del capital que suponen estos inversores -de los que tienen los datos- en su estructura accionarial, apenas han aceptado la oferta de la vasca un 2,8%, con un número total de acciones que representan el 1,1% del capital social total del banco.

Es decir, no han aceptado la opa de BBVA el 97,2% restante. La cifra supone un serio revés para las aspiraciones de BBVA de hacerse con más del 50% del Sabadell, aunque la entidad de Carlos Torres confiaba en tener bien amarrado el apoyo de los institucionales y del resto de minoristas que no son clientes de la vallesana.

Las quinielas están en marcha y las dos entidades sacan la calculadora para hacer sus cábalas. Al 29,7% del capital social del Sabadell que ya se sabe que ha rechazado la oferta, habría que sumar el 5% de Zurich, que hizo público que no acudiría, en aras de proteger su alianza de bancaseguros con la catalana a la que BBVA pondría fin tras la fusión.

Dentro del accionariado también juegan un papel fundamental los denominados fondos indexados, productos que por mandato deben replicar a un índice y que tendrían actualmente en torno a un 20% de la catalana. El presidente de BBVA, Carlos Torres, aseguró en una entrevista con este medio que aspiraba a hacerse con el 10% de su voto favorable.

Con estas manifestaciones ya públicas, se puede estimar que el rechazo a la opa se acercaría, por lo menos, al 45%, complicando el objetivo de BBVA de hacerse con el 50% de la vallesana. En todo caso, la entidad de Carlos Torres lleva mostrando semanas su plena confianza en tener bien amarrado el apoyo de los inversores institucionales.

Cabe recordar que los fondos de gestión activa -algunos de Vanguard, BlackRock, etc- representan el 35% del capital del Sabadell. Si se hace con todos ellos y, según confía, con el 10% de los fondos pasivo, sumaría un 45%, más el 3,8% del consejero díscolo David Martínez. Pero para que las cifras cuadren el apoyo de estos grupos tendría que ser completamente unánime.

Quedaría por conocer además la decisión los minoristas que no tienen sus acciones depositadas en Sabadell y que tendrían en torno al 9% del capital.

Si BBVA no alcanza el 50% de las acciones, la entidad podría rebajar ese umbral de aceptación al 30%, lo que le obligaría a lanzar una segunda opa en efectivo que, según defienden desde la vasca, nunca será a un precio superior a la actual.

Sin embargo, la CNMV aún tiene que publicar los criterios que deben emplearse para determinar ese precio equitativo, que Sabadell asegura que debe ser mayor, en contra de la interpretación del banco dirigido por Carlos Torres. El presidente de BBVA ya ha asegurado públicamente que, en ese caso hipotético de una segunda opa, se retiraría del proceso si el supervisor coincide en su criterio con la lectura del Sabadell.