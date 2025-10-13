El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Sabadell repunta en Bolsa y se aferra al voto de sus clientes accionistas para frenar a BBVA

La prima positiva de la opa se estrecha del 3% al 2,2% en la semana en la que se conocerá su resultado

Clara Alba

Clara Alba

Lunes, 13 de octubre 2025, 14:23

Comenta

La Bolsa se prepara para dictar sentencia sobre la opa de BBVA a Banco Sabadell, a apenas cuatro días de que la CNMV anuncie el ... resultado oficial de la operación, cuyo periodo de aceptación finalizó el viernes. Aunque hasta el viernes no se conocerá toda la información, los inversores empiezan a hacer cábalas y a ajustar posiciones, conscientes de que cualquier dato que se filtre al mercado podría influir en la cotización de ambas entidades.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El motorista fallecido en la A-11 era vecino de La Cistérniga y natural de Tudela de Duero
  2. 2 Muere un hombre de 52 años tras sufrir un accidente de moto en la A-11, a la altura de La Cistérniga
  3. 3 Muere un corredor de la Demandasaurus en Salas de los Infantes
  4. 4

    Instalan bolardos para que los peatones no se golpeen en la cabeza contra las nuevas farolas de Arco de Ladrillo
  5. 5 Detenido en Valladolid un repartidor por robar los paquetes que debía entregar
  6. 6

    Veinte chabolistas mantienen vivo el poblado más longevo de Valladolid
  7. 7

    El colegio de Valladolid pionero en traer la educación emocional al aula. «Es una asignatura espectacular»
  8. 8

    Así será el plan de la selección española en Valladolid
  9. 9

    Detenido por esgrimir una pistola en un bar de la Circular y hacerse pasar por policía colombiano
  10. 10

    Miguel Lobato: «El Talandango es un restaurante perfecto para ir con niños»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Sabadell repunta en Bolsa y se aferra al voto de sus clientes accionistas para frenar a BBVA

Sabadell repunta en Bolsa y se aferra al voto de sus clientes accionistas para frenar a BBVA