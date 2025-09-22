Sabadell cae con fuerza en Bolsa tras la mejora de la opa de BBVA

EL mercado reacciona de forma contundente a la decisión de BBVA de mejorar en un 10% su oferta sobre Banco Sabadell. Los títulos de ... la entidad vasca ceden un 0,68%, mientras que los de la catalana bajan con más fuerza, un 4% abajo hasta los 3,21 euros por acción. Como no hay mejora de oferta en efectivo, hay decepción.

Con su nueva oferta, el banco presidido por Carlos Torres pretende desmontar uno a uno los argumentos de la cúpula del Sabadell para intentar que sus accionistas no acudan al canje. BBVA, que hasta ahora ofrecía un título nuevo más 70 céntimos por cada 5,5483 acciones de la vallesana, pasa ahora a poner sobre la mesa una oferta íntegramente en acciones, de un título de BBVA por cada 4,8376 del Sbadell.

La oferta implica valorar al banco de Josep Oliu en 3,39 euros por acción, frente a los 3,08 euros anteriores, tras un incremento del 60% en la oferta si el precio se compara con cómo cotizaba Sabadell antes de que salieran a la luz los primeros contactos entre los presidentes de los dos bancos, allá por finales de abril de 2024.

Con esta cifra sobre la mesa, y teniendo en cuenta que las acciones del Sabadell cerraron el pasado viernes en Bolsa en 3,34 euros, la nueva oferta implica que la prima, que la pasada semana rondaba un -7,64%, pasa a ser positiva en un 1,5%.

Desde entonces, Banco Sabadell ha disparado su cotización en Bolsa, en línea con casi todo el sector dentro del Ibex-35. Cuando BBVA lanzó su opa hostil el 9 de mayo, la entidad rondaba los 9.800 millones de euros de capitalización. Ahora, su valor en el mercado se acerca a los 17.000 millones.

La entidad actúa presionada por el mercado. La acción del Sabadell cotizaba por encima de la puja del BBVA desde enero, en un diferencial que ha alcanzado incluso el 15% durante el pasado verano. Frente a ello, Torres proclamaba que la puja anterior era atractiva y que la valoración del Sabadell en Bolsa correspondía con movimientos meramente especulativos.

