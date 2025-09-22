El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Sedes de BBVA y de Banco Sabadell.

Sabadell cae con fuerza en Bolsa tras la mejora de la opa de BBVA

El mercado muestra su decepción con la decisión de eliminar el pago en efectivo y la entidad vasca cae un 1% mientras la catalana pierde un 4%

Clara Alba

Clara Alba

Lunes, 22 de septiembre 2025, 09:08

EL mercado reacciona de forma contundente a la decisión de BBVA de mejorar en un 10% su oferta sobre Banco Sabadell. Los títulos de ... la entidad vasca ceden un 0,68%, mientras que los de la catalana bajan con más fuerza, un 4% abajo hasta los 3,21 euros por acción. Como no hay mejora de oferta en efectivo, hay decepción.

