ATA exige ligar la subida de cuotas de los autónomos al IPC

La Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) recoge el guante que el miércoles lanzó Elma Saiz, ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, ... en el Congreso de los Diputados. «Todas las reformas que están encima de la mesa del diálogo social requieren de una reflexión y de escuchar, y eso es lo que estamos haciendo desde el Ministerio», afirmó tras quedarse sin apoyos en sus propuesta de subida de las cotizaciones de los trabajadores por cuenta propia. Aprovechando estas palabras, la organización liderada por Lorenzo Amor propone que las bases de cotización de los trabajadores por cuenta propia estén ligadas al Índice de Precios al Consumidor (IPC) actual hasta 2031, en lugar de una «subida lineal y predeterminada de bases».

A principios de esta semana, el equipo de Saiz reunió en la sede de su ministerio a sindicatos y representantes de las principales organizaciones de autónomos, entre los que se encontraba ATA, para alcanzar un acuerdo sobre el cumplimiento del sistema de cotización por ingresos reales de estos trabajadores. Desde la Federación afirman que ya cumplen desde enero de 2023 y que el acuerdo alcanzado «estableció una senda de transición de nueve años con revisiones trienales para evaluar y ajustar el sistema, no una subida lineal y predeterminada de las bases».

Saiz defendió que la propuesta tiene el objetivo de «llevar a cabo lo que ya se acordó y se votó» en 2022. Seguridad Social presentó una subida de cuotas de manera progresiva para el periodo 2026-2031, que en la práctica supondría que una persona con ingresos de 670 euros pagaría una cuota de 217 euros el próximo año y de 796 euros para quienes superen los 6.000 euros al mes.

La patronal de los autónomos denuncia que se trata de una revisión trienal «a ciegas», sin disponer de las proyecciones económicas consolidadas para 2024 y 2025. Además, denuncia que la propuesta «está impulsada por un afán recaudatorio y desvía la atención del verdadero incumplimiento: la falta de protección social equiparable para los autónomos».

Desigualdad entre cuenta ajena y propia

La respuesta de ATA a las palabras de Saiz, recogida en cuatro folios y un decálogo, recuerda también al Gobierno que el espíritu del Pacto de Toledo y del Diálogo Social «no era únicamente aumentar la contribución, sino —recalcan— también acercar la protección social de los autónomos a la de los trabajadores por cuenta ajena». Y en este punto, el equipo de Amor es claro: «La Administración no ha cumplido su parte del acuerdo».

Seguridad Social puso sobre la mesa la reforma del cese de actividad para lograr «un reconocimiento más rápido y homogéneo, evitando diferencias entre mutuas, para facilitar el acceso a la prestación». Sin embargo, según los cálculos de la patronal, supondría que se deniegue esta prestación en un 40% o 50%, frente al 60% actual. Insuficiente para ATA. «Dista mucho de ser una protección real y efectiva comparable a la prestación por desempleo», apostillan.

Además, recuerdan que los autónomos siguen careciendo de derechos esenciales como el subsidio para mayores de 52 años, permiso por lactancia tras la baja materna, cobertura ante efectos climatológicos adversos o por fallecimiento de un familiar, o con lagunas de cotización no equiparables al Régimen General. Asimismo, señalan que a los trabajadores por cuenta propia se les sigue cobrando la cuota en caso de enfermedad grave diagnosticada los primeros 60 días y solo se les cubre el 75% de la misma a los padres que están al cuidado de menores, entre otras muchas diferencias.

Desde ATA insisten en que no se oponen a las revisiones del sistema, pero reclaman que cualquier modificación se base en criterios objetivos, vinculados a la evolución de los precios y a la realidad económica de los autónomos. La organización subraya que la sostenibilidad del sistema «no puede sostenerse únicamente a costa de quienes emprenden y generan empleo», y pide al Ministerio que el diálogo social «no se limite a ajustar cuotas, sino que sirva para avanzar en una protección justa y equiparable».