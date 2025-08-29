Valladolid, presente en la Feria de Málaga Se han promocionado los Alimentos de Valladolid y la Mina de Oro del Vino

La institución provincial presenta las marcas Alimentos de Valladolid y Milla de Oro del Vino en el Recinto Ferial de Málaga.

El Norte Valladolid Viernes, 29 de agosto 2025, 18:35

La Feria de Málaga 2025, en la que ha mostrado sus atractivos gastronómicos la provincia de Valladolid, ha cerrado con más visitantes, consolidándose como un escaparate de destinos en una de las celebraciones populares de mayor asistencia turística en España. El evento registró altos niveles de ocupación hotelera -más de un 90%- y movilidad durante toda la semana.

Además del impacto cultural y económico, esta edición incorporó un modelo de promoción compartida entre destinos turísticos. La Feria acogió la presencia de la marca Cantabria Infinita, mientras que otros destinos como la provincia de Valladolid o Cartagena se promocionaron en distintos espacios del Real y en acciones en el centro histórico de la ciudad.

La Diputación de Valladolid ha estado presente en la Feria con el objetivo de impulsar el turismo y los productos agroalimentarios de la provincia. Esta acción ha buscado reforzar los lazos entre ambas provincias y posicionar a Valladolid como un destino de referencia para los malagueños y para el turismo nacional e internacional que visita la Costa del Sol. Durante el evento, se ha llevado a cabo una destacada acción promocional que ha puesto en valor dos grandes marcas turísticas de la provincia: Alimentos de Valladolid y Milla de Oro del Vino.

Estas colaboraciones refuerzan la idea de hermanamiento entre territorios y muestran cómo celebraciones de gran escala pueden convertirse en un escaparate de proyección nacional para el turismo.