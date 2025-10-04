«Tener buenas infraestructuras e inversión en protección contra incendios es crucial»

Andrea Díez Burgos Sábado, 4 de octubre 2025, 22:27 Comenta Compartir

Dedicada a la fabricación de equipos de protección contra incendios, la empresa burgalesa Siex apuesta por continuar con el proceso de expansión internacional de cara al próximo año 2026. De momento, acaban de aterrizar de manera firme en China e India. Según adelanta Raúl Melgosa, CEO de la compañía burgalesa de equipos de extinción de incendios por gas, «este año alcanzaremos una facturación de 34 millones de euros».

–Siex engloba a varios negocios en la ciudad de Burgos. ¿Cuál es la historia de los inicios de la empresa? ?

–Nuestra historia en la capital burgalesa, la de mi socio Juan Emilio Andino y yo, empieza en el polígono de Gamonal-Villímar, en la otra punta de la ciudad prácticamente. En nuestros inicios arrancamos en una nave industrial de unos 300 m2 y, necesitando cada vez un poco más, llegamos a trabajar rápidamente en seis naves a la vez. Este espacio se nos fue quedando cada vez más corto y en 2005 adquirimos una nave de 5.000 m2, que es la sede de Siex, y que en 2015 se amplió hasta los 12.000 m2. Actualmente, es donde trabajan más de un centenar de personas. Estas ampliaciones, aparte de aumentar la capacidad productiva, aportaron un valor adicional a nuestro trabajo: la edificación y aprobación de laboratorios propios que nos permiten hacer ensayos reales como los de las normas más exigentes del mundo en nuestras propias instalaciones.

–Actualmente se ubican en Polígono Industrial de Villalonquéjar. ¿Se plantean ampliar el equipo?

–Afortunadamente, nos encontramos en un punto donde nuestras plantillas van aumentando prácticamente cada día. Los volúmenes de trabajo a los que nos enfrentamos cada año son mayores y tratamos de invertir los máximos recursos posibles para poder conseguir nuestros objetivos.

–¿Por qué especializarse en la protección contra incendios?

–Por desgracia, este mismo verano nos ha recordado la importancia crucial de contar con buenas infraestructuras e inversión en protección contra incendios a todos los niveles. Esta inversión no es solo necesaria, sino vital para proteger vidas humanas, infraestructuras esenciales y bienes materiales. Con esa filosofía nació Siex, con la idea de proteger espacios de riesgos muy variados con tecnología capaz de suprimir los riesgos con contenido de alto valor: sector oil and gas, energía, Centros de Procesamiento de Datos (CPDs), entre otras.

–¿A qué sectores se dirige?

–Es una gran pregunta, la respuesta real es que nuestros sistemas están concebidos para proteger espacios que tienen alguna particularidad y que necesitan de un sistema de extinción adaptado a esas necesidades, normalmente espacios donde se encuentran equipos de alto valor. El mercado nos avala: la versatilidad de nuestra tecnología nos permite actuar en sectores muy críticos.

–¿Podría darnos algún ejemplo?

–Se puede encontrar nuestros sistemas protegiendo infraestructuras de alto riesgo como industrias de Oil and Gas, así como todas las infraestructuras de generación y tratamiento de energía y telecomunicaciones. Otro ejemplo en el que Siex es referencia internacional es la protección de Centros de Procesamiento de Datos (CPD), una industria con crecimiento exponencial donde es crucial proteger la alta concentración de cables, componentes eléctricos, hardware con sistemas de refrigeración de alto rendimiento y baterías. También, un grupo de entornos donde tenemos un gran volumen de trabajo es en la protección de archivos y patrimonios, espacios donde la exigencia es máxima, pues se salvaguarda contenido de valor incalculable, y en muchos casos dentro de edificios con un altísimo valor patrimonial. Y por supuesto, también se puede encontrar nuestra tecnología se extiende a entornos más habituales, pero igualmente importantes, como hospitales, centros educativos u oficinas, asegurando la continuidad y la seguridad de la vida cotidiana.

–¿Qué inversiones contemplan para los próximos años?

–Desde hace un tiempo atrás hemos venido haciendo una inversión económica y de esfuerzos muy importante en mercados como Turquía, Latinoamérica o Middle East. Esta inversión de recursos, sumado a nuestro reciente y firme aterrizaje en China e India, para nosotros son las bases para un crecimiento sostenido a corto y medio plazo. Para que te hagas una idea, en 2025 estamos participando en unas 20 ferias internacionales y en la mayoría de ellas ya hemos firmado para 2026, junto a otras nuevas. El objetivo que nos ponemos no es solamente llegar a sitios, sino llegar con un modelo adaptado a cada contexto, cultura y que pueda ser mantenido en el tiempo. En el corto plazo, vais a poder ver novedades pronto en China e India que estamos ultimando los últimos detalles de las ubicaciones y muy posiblemente Estados Unidos.

–Con presencia en más de 70 países. ¿Cómo percibe la evolución del sector a escala mundial?

–Percibimos que los mercados demandan cada vez más especialización. Desde hace un tiempo, para los mercados no es suficiente con apagar los fuegos a cualquier coste, ahora es igual de importante minimizar los daños y garantizar la continuidad operativa. En cierto modo, esa es la razón de ser de Siex y la principal razón por la que utilizamos agentes limpios. Para nosotros, el razonamiento es muy sencillo: cada vez aumenta más la complejidad del riesgo y nosotros hemos de estar ahí siempre. Algunos de los riesgos cuando empezamos hace 25 años no existían, y cambiarán y aparecerán otros para los próximos 25, así que tenemos mucho trabajo.

–¿En qué medida la I+D+i es clave en su estrategia?

–Es fundamental para mantenernos competitivos en los mercados internacionales, podemos afirmar que para nosotros tener un departamento de Investigación y Desarrollo fuerte es el motor que impulsa a la empresa a acercarse a nuevos retos, mercados y objetivos. En un sector donde competimos con agentes que también hacen un gran trabajo y estamos todas las empresas en la pelea de tener un sistema más eficaz, más seguro, y por supuesto más sostenible. En ese contexto, trabajamos en conseguir nuevas certificaciones.

–Abarcan un amplio mercado, ¿cómo gestionan la incorporación de nuevas soluciones en el caso por ejemplo de las baterías de litio o paneles fotovoltaicos en edificios?

–Esa es la ventaja de la que hablábamos anteriormente. El background que tenemos en tantos sectores nos ha enfrentado a una amplia gama de dinámicas de incendio: desde intensidades extremas hasta puntos de ignición rápidos y riesgos químicos complejos. Por lo tanto, los retos que presentan las baterías de litio o los paneles fotovoltaicos son para nosotros un trabajo que hemos venido desarrollando durante años en I+D+i. Las baterías de litio, con su potencial de fugas térmicas y recalentamiento, no son un riesgo desconocido para Siex. Llevamos tiempo trabajando en contextos donde es vital protegerse de sus particularidades, y contamos con soluciones probadas, como nuestros sistemas de contención y extinción especializados, que incorporan agentes limpios.

–¿Qué impacto tienen las normativas de seguridad y medio ambiente?

–Como empresa de seguridad, está en nuestro ADN trabajar siempre en que aparte de la protección sea la más eficaz, también sea la más sostenible. Europa es ahora mismo la vanguardia en iniciativas y políticas de sostenibilidad medioambiental y nosotros ya hemos adaptado varias líneas de producto a estas normativas y para los próximos años seguramente lleguen más restricciones. Sí que es cierto que, en ese sentido, quizás Europa está yendo a un ritmo diferente al resto del mundo y en algunos contextos, esto solamente sirve para restar competitividad a las empresas que trabajamos en el marco legislativo europeo.

