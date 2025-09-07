Somos Hijolusa se une a la Cultural y Deportiva Leonesa como patrocinador Como parte de esta colaboración, la marca estará presente en las instalaciones del Reino de León y en las equipaciones

Los presidentes de Somos Hijolusa y la consejera ejecutiva de la Cultural y Deportiva Leonesa.

E. N. Domingo, 7 de septiembre 2025, 11:51 Comenta Compartir

La empresa leonesa Somos Hijolusa, referente nacional en el sector agroalimentario, refuerza su compromiso con el deporte leonés a través del acuerdo de patrocinio alcanzado con la Cultural y Deportiva Leonesa para la temporada 2025-2026, en la que el club centenario compite en la Liga Hypermotion (2ª División).

El acuerdo fue firmado por los presidentes de Somos Hijolusa, José L. Gómez y Carlos Gómez, junto con Natichu Alvarado, consejera ejecutiva de la Cultural y Deportiva Leonesa. Como parte de esta colaboración, la marca Somos Hijolusa estará presente no solo en las instalaciones del Reino de León, sino también en las equipaciones del primer equipo, concretamente en los pantalones de juego.

«Para nosotros, como empresa leonesa, es un orgullo estar al lado de la Cultural en un momento tan especial de su historia. Compartimos con el club valores como el esfuerzo, la dedicación y el compromiso con nuestra tierra, declararon José L. y Carlos Gómez, presidentes de Somos Hijolusa.

Temas

Cultural y Deportiva Leonesa