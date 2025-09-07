El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los presidentes de Somos Hijolusa y la consejera ejecutiva de la Cultural y Deportiva Leonesa. E. N.

Somos Hijolusa se une a la Cultural y Deportiva Leonesa como patrocinador

Como parte de esta colaboración, la marca estará presente en las instalaciones del Reino de León y en las equipaciones

E. N.

Domingo, 7 de septiembre 2025, 11:51

La empresa leonesa Somos Hijolusa, referente nacional en el sector agroalimentario, refuerza su compromiso con el deporte leonés a través del acuerdo de patrocinio alcanzado con la Cultural y Deportiva Leonesa para la temporada 2025-2026, en la que el club centenario compite en la Liga Hypermotion (2ª División).

El acuerdo fue firmado por los presidentes de Somos Hijolusa, José L. Gómez y Carlos Gómez, junto con Natichu Alvarado, consejera ejecutiva de la Cultural y Deportiva Leonesa. Como parte de esta colaboración, la marca Somos Hijolusa estará presente no solo en las instalaciones del Reino de León, sino también en las equipaciones del primer equipo, concretamente en los pantalones de juego.

«Para nosotros, como empresa leonesa, es un orgullo estar al lado de la Cultural en un momento tan especial de su historia. Compartimos con el club valores como el esfuerzo, la dedicación y el compromiso con nuestra tierra, declararon José L. y Carlos Gómez, presidentes de Somos Hijolusa.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un herido en el incendio que ha obligado a desalojar la carpa de la Casa de Andalucía
  2. 2 El vallisoletano José Moro se casa a sus 66 años con Fátima Pereyra
  3. 3 Siete heridos en el encierro de Medina tras escapar del recorrido uno de los toros
  4. 4

    Valladolid amanece repleta de pintadas contra la guerra en Gaza
  5. 5 Un herido en un aparatoso vuelco de un coche en Laguna de Duero
  6. 6

    La Casa de Andalucía habilita una barra fuera de la carpa incendiada para vender rebujitos y salmorejo
  7. 7 Programa de fiestas de Valladolid 2025. Sábado 6 de septiembre
  8. 8

    El desmontaje completo de la vía de Ariza despeja los terrenos para el futuro barrio de 597 viviendas
  9. 9

    Un corneado en Portillo y emocionantes carreras en Nava del Rey
  10. 10 Muere Azuquita, miembro de los Rumba Kings, a los 47 años

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Somos Hijolusa se une a la Cultural y Deportiva Leonesa como patrocinador

Somos Hijolusa se une a la Cultural y Deportiva Leonesa como patrocinador