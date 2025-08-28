E.Leclerc entrega cuatro vales de 300 euros por su aniversario en León Cumple 28 años de presencia en la ciudad con más de 200 puestos de trabajo

EL NORTE Jueves, 28 de agosto 2025, 20:29 Comenta Compartir

E.Leclerc ha procedido a la entrega, esta semana, de cuatro vales de 300 euros en tarjeta Leclerc por el 28 aniversario de la marca en León. Los afortunados participaron en el sorteo que se celebró el martes 19 de agosto para obtener el obsequio al que aspiraban cientos de clientes.

Los premios se han repartido en varios establecimientos. En concreto, dos en el hipermercado de Trobajo del Camino, uno en el super de la Virgen del Camino y un en el supermercado de Alvaro López Núñez. Durante este mes de agosto también se han repartido 1.2000 euros en vales de compra, bicicletas, jamones, teléfonos y cientos de premios más.

De esta manera, E. Leclerc León busca agradecer la fidelidad de sus clientes durante sus 28 años de presencia en la ciudad, generando más de 200 puestos de trabajo en el global de sus establecimientos.

Temas

economia