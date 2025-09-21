El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

David Casañ, director corporativo de Gullón. E. N.

David Casañ asume la dirección corporativa de Galletas Gullón

Domingo, 21 de septiembre 2025, 08:47

Galletas Gullón ha nombrado a David Casañ Gil como nuevo director corporativo de la compañía.

David Casañ, con una sólida trayectoria de más de 25 años en diferentes áreas de gestión, llega a Galletas Gullón en un momento de especial relevancia y solvencia para la compañía.

La galletera de Aguilar de Campoo obtuvo en el pasado ejercicio una facturación de 697 millones de euros, un 10,6% más que el año anterior, y se encuentra en plena expansión internacional, logrando exportar sus productos a más de 125 países.

David Casañ Gil dispone de una amplia formación académica que, en los últimos años, ha especializado en el sector de la alimentación. En sus más de 25 años de trayectoria, cuenta con una sólida experiencia en diferentes áreas de gestión, con amplios conocimientos de gobierno corporativo y gestión, estratégicos y operativos.

