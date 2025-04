«Somos de Castilla y León y queremos favorecer y potenciar esta tierra»

Andrea Díez Valladolid Domingo, 27 de abril 2025, 08:37 Comenta Compartir

Es la primera vez que los tres coinciden para una entrevista. Carlos Moro, fundador y presidente de Bodegas Familiares Matarromera; Paloma Moro, presidenta de Bodega Emina, y Beatriz Moro, presidenta de Bodega Win Sin Alcohol, desprenden complicidad y admiración a partes iguales pero sobre todo un arraigado compromiso con su tierra y un proyecto que evoluciona con el paso del tiempo, como el buen vino.

–Desde el año 2023 ocupan (Paloma y Beatriz) la presidencia de Bodega Emina y Win Sin alcohol, ¿cómo fue el proceso de integración?

–Beatriz: Aquí nos hemos criado entre viñas y es parte de nuestra genética familiar. Desde hace varios años formamos parte del Consejo de Administración y eso nos ha permitido tener una visión más estratégica y aportar valor a la empresa desde nuestra formación profesional.

–Paloma: Ha sido un proceso muy orgánico porque siempre hemos estado muy involucradas. Hemos desarrollado también una carrera profesional independiente en diferentes áreas pero, yo sabía que el gran reto eran nuestras empresas familiares. Tanto mi hermana como yo hemos ido adquiriendo competencias que creíamos necesarias y ahora se muestran como una fortaleza.

–¿Siempre ha estado clara la función de cada uno?

–Carlos: Clarísimo.

–P: Quiero felicitar a mi padre porque creo que lo está haciendo muy bien. Mi padre ha tenido una visión clara y concisa sobre cómo hacer las cosas. Creo que entre todos aportamos y sumamos y tengo que decir que es un gran privilegio sentir libertad y apoyo en todo lo que hacemos.

–C: Yo encantado de que tengan toda la responsabilidad. Hay que dar cancha a las nuevas generaciones.

–B: Tenemos una base de valores y principios sólidos así que en el momento de tomar decisiones y ejecutar acciones coincidimos en la estrategia a seguir.

–¿Qué peso tiene la I+d en el día a día del Grupo Matarromera?

–C: El nivel tecnológico y de desarrollo de todas las bodegas es igual. Todo arranca por una bodega y se extiende al resto. Por ejemplo, de todo lo relacionado con 'sin alcohol' se encarga Win porque son proyectos de I+d muy específicos. En el caso de Emina, es el primer proyecto integrado de energía sostenible de una bodega en el mundo.

–P: Todo este esfuerzo se hace para elaborar los mejores vinos y que redunde en su calidad.

–C: Hace poco se celebraron los premios Sarmiento y dos vinos de Emina fueron reconocidos como los mejores verdejos de la D.O. Rueda: Emina Verdejo Fermentado en Barrica 2023 y Emina Verdejo Sobre Lías 2024. Esto no es una casualidad, es un proceso de tierra e investigación.

–Y en esta línea de despunte tecnológico. ¿Qué papel juega Win Sin Alcohol?

–C: La inversión en personas, en know-how, en ingeniería y patentes propias... ha dado como resultado que tanto la gama Win como Sonríe sean líderes mundiales.

–B: Es un proyecto que lleva más de veintitrés años y muchísimo trabajo de investigación detrás y esto se nota en los resultados. En el concurso Mundus Vini conseguimos el Best of Category con Win Espumoso Blanco y en una cata a ciegas de los premios CINVE, Sonríe Rosado Espumosos ganó en la categoría de espumosos compartida 'con y sin' alcohol.

–¿Cómo averiguar qué tendencias tendrán futuro para saber en qué invertir?

–B: En el mundo del vino diría que hay modas, algo pasajero, y tendencias cuando hay una necesidad social de un producto y siempre ha existido el que haya alguien que en un restaurante no quiera beber alcohol. Así que lo que queremos es dar la bienvenida a todos, que puedan participar de la historia y tradición española de lo que es compartir una copa de vino.

–P: Es verdad que a veces se hacen apuestas porque hace veinte años, cuando comenzó mi padre, no había una demanda de mercado. En este caso, podemos decir que es una innovación que nace de la empresa y que luego el mercado acepta. Pero hay otras ocasiones en las que el mercado te pide. Por ejemplo, el Emina Albariño, que acaba de nacer y se elabora en Salvaterra de Miño (Pontevedra), es una demanda de mis clientes.

–¿El que no arriesga no gana?

–B: Hay que ponerse las gafas de hace veintitrés años y situarse en Castilla y León, hace falta una persona que tenga la visión de decir: voy a hacer un vino sin alcohol, toda una locura. Es un pensamiento tan disruptivo, tan joven y tan visionario que esto no lo había hecho nadie.

–Pero no es algo sencillo...

–B: Hacían falta muchos condicionantes: la idea, la inversión, investigación y perseverancia de seguir porque los obstáculos han sido muy grandes. No había ni categoría ni legislación. Es una lucha apasionante que así comenzó.

–P: De hecho, también Matarromera (Premio al Mejor Vino del Mundo en 1995), cuando llegó al mercado era un vino innovador, distinto a lo que había.

–C: En Cigales fuimos a hacer vinos tintos de guarda, el primer vino Gran Reserva que se hizo allí fue nuestro. Es una tierra fantástica donde se pueden hacer vinos tintos, no solo los rosados que ella (Paloma) ha renovado con Emina Rosé, un rosado pálido. Además, hemos sacado el primer espumoso calificado como Gran Añada en la D.O. Rueda, el primero y el único, de momento. Todos coincidimos en el mantenimiento de la tradición a ultranza con el concepto de actualización y novedad en todos los sentidos.

–¿Cuál es la prioridad del trabajo en Emina?

–P: Emina es innovación y uso de tecnología para la calidad y en este sentido, el proyecto de Inteligencia Artificial que desarrolla Beatriz para todo el Grupo es muy importante para llevar el control de todos los datos. Otro punto importante es la estrategia comercial de mercado a través del desarrollo de líneas de distribución, tanto en España como en el extranjero. Además, es importante el cuidado de nuestros clientes y su confianza. Este año Emina cumple 30 años y estamos preparando un evento especial para el próximo 24 de septiembre.

–¿Y en el caso de Win?

–B: La estrategia es la elaboración de los mejores vinos sin alcohol. Para lograr este objetivo, desarrollamos proyectos de investigación para ir mejorando en las calidades organolépticas de nuestros vinos. Otro reto es la comunicación para hacer llegar a nuestros clientes que este es un vino que no tiene gluten, es vegano, ligero en calorías pero que mantiene y contiene todas las propiedades antioxidantes del vino.

–Son una empresa bodeguera pero también funcionan como una tecnológica. ¿La IA es una oportunidad?

–P: Para hacer el mejor vino también necesitas los mejores viñedos y la mejor tecnología. Por ejemplo, para llegar bien al mercado necesitamos datos, necesitamos Inteligencia Artificial. No son conceptos separados, todo va unido y se potencia.

–B: Por ejemplo, en el campo tenemos una sensórica de IA que nos ayuda a detectar ciertos parámetros que son útiles para la elaboración de las mejores uvas, en bodega hay otra sensórica de data, en los depósitos... todos los departamentos tienen su estrategia tecnológica y de IA para obtener los mejores vinos.

–¿Se puede innovar desde cualquier lugar?

–C: No nos lastra estar fuera de un gran núcleo urbano. Estamos aquí porque somos de Castilla y León y queremos favorecer y potenciar esta tierra. A nivel de empresa tenemos vinos de alta calidad, pero es que como departamento de I+d somos punteros. Desde aquí se han sacado 13 patentes y nos están citando en artículos científicos porque se han desarrollado 110 proyectos de investigación. Aquí, se creó el vino sin alcohol, con ITACYL y la Consejería de Agricultura se hizo la demostración de la práctica enológica de las redes de alcoholización, aquí en Valladolid. A nivel personal también participamos en foros nacionales, soy el presidente de la Plataforma Tecnológica del Vino.

–P: Castilla y León tiene muy buenos recursos y profesionales y se puede llegar desde aquí al mundo entero. La creación de valor y de empleo en esta tierra es uno de los valores más importantes que nos ha transmitido mi padre. De hecho, en la Fundación Carlos Moro Matarromera se convocan los Premios Emprende para apoyar a otras empresas rurales para que se desarrollen y crezcan.

–B: Hay estudios que indican que hay un 30-40% de retención de población en los pueblos donde hay viñas. Esta es nuestra aportación. Nosotros estamos en todo el mundo y aportamos nuestro granito a dar visibilidad a nuestra tierra.

–C: También recibimos a mucha gente de otros países con la implantación del turismo enológico del que fui impulsor. Las bodegas están preparadas para el turismo.

–En este sentido, lanzar un mensaje que conecte ¿forma parte de la comunicación?

–C: El slogan de Emina es 'Emina, vino, arte y cultura', el de Matarromera, 'Elegancia, distinción y excelencia', no es un slogan para que quede bien sino para practicarlo. Aquí, en Emina, se han organizado tertulias literarias de máximo nivel y ahora mismo hay una exposición permanente del artista vallisoletano, Andrés Coello.

–B: En Win, 'Un brindis sin alcohol es posible' para integrar a todo el que quiera disfrutar de una copa de vino.

–Siete denominaciones de origen, once bodegas y compromiso con la sostenibilidad...

–C: La sostenibilidad es otro de nuestros pilares. Hemos sido premio a la mejor empresa europea en España de sostenibilidad, fuimos los primeros en calcular la huella de carbono con el Emina Blanco Verdejo, el segundo fue el Emina Tinto de España.

–P: El año pasado nos dieron el premio a Emina, a la mejor estrategia sostenible de España. Emina y el grupo entero es punta de lanza en lo que se refiere a sostenibilidad e innovación en el sector vitivinícola.

–B: Es muy importante la tierra, la bodega y aportar un producto sano cuidando el entorno. Tenemos un departamento dedicado a la sostenibilidad y esto es un indicativo de cuáles son los recursos que como empresa estamos dedicando a implementar nuestros valores.

–En el plano nacional han centrado esfuerzos en el proyecto gallego Viña Caeira, ¿hacia dónde apuntan las inversiones?

–C: Hay proyectos que acaban de nacer como el de Viña Caeira, que acaba de entrar al mercado con una fuerza y una calidad extraordinaria. Son bodegas pequeñas o medianas pero sumamente cualitativas. En el caso de Sanclodio, la incorporamos hace solo dos años, estamos haciendo una inversión de mejora y rehabilitación de un edificio del S.XVI. Todas las decisiones de inversión pasan por el Consejo de Administración, en el Comité Ejecutivo se deciden los temas intermedios y luego hay una responsabilidad independiente de las bodegas que cada uno lleva.

–Exportan a 80 países, ahora Trump con su plan arancelario revoluciona el funcionamiento del mercado. ¿Cómo se pueden afrontar este tipo de desafíos que van surgiendo?

–P: Es un tema complejo para todo el mundo así que estamos igual que los demás, a la expectativa. Hay cambios cada semana y evidentemente nos afecta, pero nuestra visión ante los retos es la de doblar la apuesta. Así que eso es lo que estamos haciendo, seguir trabajando en la calidad de nuestros vinos, cuidar a nuestros clientes y continuar con la expansión tanto nacional como internacional. En tiempos de crisis se ven muchas veces las fortalezas de las empresas y tenemos la suerte de que nuestro padre ha trabajado durante muchos años en una estrategia empresarial muy sólida.

–B: Ser una empresa flexible y con capacidad de cambio y de respuesta es importante para afrontar nuevos retos. Tenemos una posibilidad de diversificación en muchos aspectos.

–Un vino que les haya marcado...

–C: Para mí, el Matarromera Gran Reserva o el Prestigio son excepcionales.

–P: Me quedo con Emina Emoción porque creo que es un vino que va a marcar una tendencia. Es la expresión de la Emina moderna que está naciendo ahora a pesar de tener treinta años de historia. Así que elijo Emina Emoción por esa ligazón con el pasado y mirada al futuro.

–B: Es muy complicado pero diría Matarromera porque para mí es volver a casa. He vivido muchos años en el extranjero y estuviera donde estuviera tomar un Matarromera era una regresión a mi casa. Pero también me gustaría destacar el Emina Albariño que me parece increíble. Y obviamente, he tenido tres hijos y para mí estos últimos años, mi Win ¡ha sido una salvación!