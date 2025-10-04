El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Fachada principal de las instalaciones de Oblanca. E. N.

El acuerdo entre Oblanca y Lusiaves dará lugar a uno de los mayores grupos avícolas de la Península

La entidad lusa adquiere una participación mayoritaria en la compañía española

E. N.

Sábado, 4 de octubre 2025, 22:28

El acuerdo entre los grupos Oblanca y Lusiaves ya es efectivo desde el pasado 1 de octubre y dará como resultado uno de los mayores grupos avícolas de la Península Ibérica. La firma responde a una estrategia de futuro ventajosa para ambas compañías, ya que a Oblanca le brinda «la oportunidad de continuar expandiendo la presencia y distribución de sus productos cárnicos de producción propia, y a la compañía lusa hacer crecer su negocio en el mercado español», informan fuentes de la compañía.

Además, las dos empresas que acaban de suscribir este acuerdo cuentan con características comunes, al tratarse ambas de empresas familiares con una trayectoria similar, destacando las dos actividades principales a las que se dedican tanto el grupo español como el portugués: el sector avícola de carne cubriendo la totalidad de la cadena de valor y ambas son compañías distribuidoras de hostelería, como uno de sus canales más importantes.

El equipo gestor de Oblanca continuará con sus funciones actuales, así como el resto del personal, manteniéndose de esta forma la estructura organizacional de la compañía española.

