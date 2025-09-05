Sabalenka-Anisimova, final del US Open La bielorrusa pisa su tercera final seguida en Nueva York mientras que Anisimova se estrenará después de derrotar a Osaka

Enric Gardiner Viernes, 5 de septiembre 2025, 10:17

Aryna Sabalenka es la total dominadora de la pista rápida. La bielorrusa ha jugado las seis últimas finales de Grand Slam sobre cemento y podrá ganar este sábado su cuarto Grand Slam si derrota a Amanda Anisimova.

La número uno del mundo remontó a Jessica Pegula (4-6, 6-3 y 6-4) y disputará su tercera final seguida en Flushing Meadows, dejando al público local sin la tan deseada final entre estadounidenses. Y eso que Pegula jugó un tercer set prácticamente perfecto. Solo perdió cuatro puntos al servicio, todos en su primer turno de saque, pero fue incapaz de convertir ninguna de las cuatro pelotas de rotura de las que dispuso y se inclinó ante la reina absoluta de la pista dura.

Sabalenka ha jugado las finales de Australia 2023, 2024 y 2025 y del US Open 2023, 2024 y 2025, ganando tres de ellas a la espera de lo que ocurra este sábado. Su rival será Anisimova, la tenista que más rápidamente se ha recuperado del trauma que fue la final de Wimbledon contra Iga Swiatek, cuando perdió por un doble 'rosco'.

La estadounidense de 24 años no solo se cobró la venganza ante Swiatek en cuartos de final sino que remontó también a una cuádruple ganadora de Grand Slam como Naomi Osaka (6-7 (4), 7-6 (3) y 6-3.

Anisimova, que estrenará el mejor ránking de su carrera (4), cuando acabe el US Open, conectó 50 golpes ganadores para apabullar a la exnúmero uno del mundo y encadenar su segunda final en un 'major'. Ahora, con la experiencia de ya haber pasado los nervios y la tensión de su debut en un partido de estas características en Wimbledon, la de Nueva Jersey tratará de extender el dominio que tiene en el 'cara a cara' con Sabalenka.

La estadounidense le ha ganado en seis ocasiones, incluyendo las semifinales de Wimbledon hace dos meses, por solo tres triunfos de la bielorrusa. En pista dura, la ventaja es para Anisimova por 3-1, siendo el último precedente en esta superficie los cuartos de final de Canadá del año pasado.

«Esto es un sueño hecho realidad para mí. Siempre había soñado con jugar la final aquí», declaró Anisimova, que puede suceder en el palmarés a su compatriota Coco Gauff.

