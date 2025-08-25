El espectáculo de Medvedev tras la metedura de pata de un fotógrafo en el US Open

Lo nunca visto. Daniil Medvedev ha sido eliminado del US Open madrugada ante el francés Benjamin Bonzi en un duelo con un giro de guion ... delirante. El tenista ruso, descendido al puesto 13 de la ATP, hincó la rodilla ante Bonzi (51º) en una volcánica noche por 6-3, 7-5, 6-7 (5/7), 0-6 y 6-4 y protagonizó la primera sorpresa del torneo.

El moscovita, ganador del US Open en 2021 y subcampeón en 2023, se encuentra inmerso en una profunda crisis que le llevó a ganar un único partido en los cuatro torneos de Grand Slam de la temporada. El francés se encaminaba a asestarle otra inapelable victoria al hacerse con los dos primeros sets. El partido, sin embargo, entró en una espiral impredecible cuando un fotógrafo irrumpió en la pista cuando el francés tenía pelota de partido y se disponía a ejecutar su segundo servicio.

El juez de silla Greg Allensworth decretó que, debido a esta interferencia, Bonzi disponía de un nuevo primer servicio, lo que encendió la indignación de Medvedev, de 29 años, contra el árbitro que los aficionados hicieron también suya.

Daniil Medvedev looking totally distraught after his loss to Bonzi at the U.S. open.



He’s smashing his racquet and just sitting on the court.



Brutal loss to swallow.



pic.twitter.com/CYvceKNR2M — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 25, 2025

«¿Eres un hombre? ¿Eres un hombre? ¿Por qué tiemblas? ¿Qué pasa, eh? Chicos, se quiere ir. Le pagan por partido, no por hora», se dirigió al público Medvedev, que lanzó besos al árbitro, abucheado durante cerca de siete minutos. El público de Flushing Meadows, particularmente ruidoso en las funciones nocturnas, abucheó al árbitro durante seis minutos en los que el ruso les alentaba con las manos a seguir la protesta. Medvedev, que ha tenido numerosos encontronazos con el público neoyorquino durante años, les agradecía el apoyo formando un corazón con sus manos.

Cuando por fin se reanudó el juego, Medvedev salvó la pelota de partido en medio del júbilo de las tribunas, que pasaron a ovacionar cada uno de sus puntos. El ex número uno mundial rompió el servicio del francés y se quedó con el set en el tiebreak en medio del alborozo de la pista Louis Armstrong, la segunda mayor de Flushing Meadows.

El francés, que pidió atención médica en la pierna derecha, fue después avasallado por Medvedev en un cuarto set en el que solo ganó nueve puntos. En la quinta y definitiva manga, Bonzi volvió a plantear batalla y salió en cabeza de un intercambio de cinco breaks para sellar el triunfo tras tres horas y 45 minutos, cuando el reloj estaba cerca de la una de la madrugada.

Hundido, Medvedev entró en cólera al tomar asiento y destruyó su raqueta estrellándola en numerosas ocasiones contra su banco. «No tengo ni idea» de cómo resumir esta noche, reconoció Bonzi. «Nunca había experimentado algo así (...) La energía fue salvaje, gracias a los que me abuchearon por darme la energía».