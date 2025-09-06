El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Carlos Alcaraz celebra un punto ganado en la semifinal del US Open ante Djokovic. Efe
Semifinales

Alcaraz disfruta de su momento dulce ante Djokovic

El murciano arrolla en tres al serbio y luchará el domingo por su segundo título en el US Open

Dagoberto Escorcia

Sábado, 6 de septiembre 2025, 00:40

El duelo entre Carlos Alcaraz y Novak Djokovic complació de sobra a los más de 27.000 espectadores que llenaron el Arthur Ashe de Flushing ... Meadow. Era una semifinal con pinta de final y lo que tenía que pasar, pasó. Los pronósticos no fallaron. El número dos pudo con el siete. El joven de 22 años demostró que hoy en día es más que el viejo rockero de 38 años. Alcaraz está camino de su sexto título. Lo disputará el domingo ante Jannik Sinner o Félix Auger-Alaissime.

