Mutua Madrid, torneo de novedades y costumbres Por primera vez en mucho tiempo no hay favorito al título del abierto de Madrid, un torneo que hay que ver y en el que dejarse ver Modric, Oblak, Filippe Luis, Lucas Vázquez, Sergio Ramos y Ronaldo ANTONIO VEGA Madrid Jueves, 9 mayo 2019, 12:17

En este año, como en los anteriores claro, se siguen haciendo y manifestando costumbres, buenas y no tan buenas que le dan a este Master 1000 de Madrid, un aroma peculiar que le diferencia de otros de la misma categoría de otras insignes ciudades y que al fin y al cabo le consolida como uno de los torneos clásicos y emblemáticos del actual calendario tenístico a nivel mundial, por lo menos de los que se juegan en tierra batida.

Empecemos por señalar las costumbres que se mantienen, sin señalar por el momento el juicio de valor positivo o negativo que puedan merecer por su impacto en el torneo: Como en la mayoría de los últimos años vuelve a jugar Nadal, con el aura de favorito, pero sin seguridad absoluta de que gane el torneo. Más adelante explicaremos porqué. Afluencia extraordinaria de público, sobre todo los primeros días, aunque con la duda, fomentada por la organización de que todos estén enormemente interesados en ver el tenis. Por ciertos indicios que se observan, cada vez son más los que van a saludar a unos y a otros y en definitiva a dejarse ver.

Otra costumbre «que se mantiene», esta atmosférica: Buen tiempo y calor, por lo menos hasta hoy en el que ha refrescado bastante y el día ha aparecido nublado.

Otra costumbre, importante subida de los precios de la restauración, con diferentes niveles de restaurantes, ¡faltaría más!, según nos refiramos a los Vips (aunque los que comen aquí suelan estar invitados por unos o por otros motivos), al público en general, a los deportistas y acompañantes etc. Otra cuestión es que esto perjudique o no a medio plazo a la organización, pero de momento el que manda es el propietario del torneo, Tiriac.

Iimportante: la afluencia de público que los primeros días acudió para ver los entrenamientos de las figuras. Normal, ¡menudo ambiente!, aunque Federer (una de las novedades de este año después de cuatro años de ausencia) entrena sólo una horita ( no necesita mucho más), por exigencias del guion, porque los entrenamientos como dios manda los hace en « en casa», es su costumbre, que no nos queda más remedio que respetar.

Entremos en el capítulo de las novedades, que las hay, y no menos importantes. La primera de todas, es que Nadal, no es el vigente campeón del año anterior y además es de los favoritos para ganar el torneo, pero casi diría yo, de los del segundo escalón. Aquí se conoce y se comentan los problemas físicos que padece, aunque su entorno y él mismo, ni confirma ni desmiente, sabemos que no está al cien por cien. Y ello le produce, que también se sabe, ansiedad y cierta depresión, que al no estar el tío en el equipo directamente, no consigue no consigue dominar. Hoy ha ganado en su debut, pero sin convencer. Ya veremos.

Otra novedad en el torneo, es que hay nuevo director. La verdad es que se nota. Aunque en estas circunstancias, se «apuntan» multitud de voluntarios no profesionales «para ayuda en la tarea», pues no es fácil lograr la perfección. Tendremos paciencia y el paso del tiempo jugará a favor de Feliciano. Veremos.

Finalmente indicar que hay tres favoritos de los de postín, para ganar el torneo en el cuadro masculino, con posibilidades más serias «a priori» que Nadal para ganarlo. Esto no había ocurrido nunca en la historia del torneo: Federer, Djokovic y Thiem, que acaba de ganar a Nadal con rotundidad. Estaremos atentos por si aparece un tapado. Aunque los que solo van a ver ganar a Nadal, que los hay y bastantes, podrían quedar excesivamente defraudados, hasta el punto de no repetir en el futuro. No creo que se atrevan al final a dar ese paso.