Munar y Martínez. EFE

España salva el primer 'match ball'

Munar y Martínez se imponen en el dobles y España coloca el 1-2 en la eliminatoria ante Dinamarca

Enric Gardiner

Domingo, 14 de septiembre 2025, 15:22

España ha salvado uno de los tres 'match ball' que tiene en contra para no ser eliminada de la Copa Davis. El dobles formado por Jaume Munar y Pedro Martínez remontó a August Holmgren y Johannes Ingildsen (1-6, 6-3 y 6-2) y los de David Ferrer se mantienen con vida en la eliminatoria frente a Dinamarca.

La imbatibilidad del Club de Tenis Puente Romano estuvo en serios apuros cuando la pareja danesa se llevó con mucha contundencia el primer set, pero Munar y Martínez se pusieron serios en el segundo y tercero, no concediendo ninguna oportunidad de rotura a sus rivales, y forzaron que el cruce se vaya como mínimo al cuarto choque.

Munar y Martínez se están consolidando como una gran pareja de dobles ante la ausencia de Marcel Granollers, que se perdió la eliminatoria de febrero contra Suiza y esta por sendas lesiones. El balear y el valenciano no solo han ganado los dos partidos que han disputado en la Copa Davis, ambos vitales, sino que este año también han alcanzado la final del torneo de Río de Janeiro y las semifinales del Conde de Godó.

El siguiente partido lo disputarán a continuación Holger Rune, undécimo del ránking y que ya ganó a Pablo Carreño en la primera jornada, y Munar, que perdió su individual de este sábado contra Elmer Moller.

