Directo | Pedro Martínez y Jaume Munar - August Holmgren y Johannes Ingildsen
15 - 40
Gran resto de derecha de August Holmgren que supera a Jaume Munar y consigue el punto
15 - 30
Remate desde el centro de la pista de Pedro Martinez que no da opciones a Johannes Ingildsen
0 - 30
El golpe de derecha de Pedro Martinez se va fuera
0 - 15
El golpe de derecha de Jaume Munar se va fuera
Firme Dinamarca con su servicio para ganar el primer juego del partido.
0 - 1[ SET 1 ]
Segundo servicio liftado de August Holmgren, Jaume Munar no puede precisar el resto y la bola se va fuera
15 - 40
Saque plano de August Holmgren, el resto de Pedro Martinez se va fuera
15 - 30
August Holmgren con una volea cercana a la red consigue el punto
15 - 15
Johannes Ingildsen con una volea cercana a la red consigue el punto
15 - 0
El golpe de derecha de August Holmgren se va fuera
Los cuatro tenistas calientan ya en pista, el partido está a punto de comenzar.
España está obligada a ganar los tres encuentros de este domingo, empezando por este de dobles y siguiendo con los dos individuales, para poder estar en la Final a 8 de Bolonia.
Un 2-0 que pone muy cuesta arriba la eliminatoria para España. Ahora el protagonismo recae en los dobles, partido en el que Pedro Martínez y Jaume Munar medirán sus fuerzas ante August Holmgren y Johannes Ingildsen.
El danés sorprendió al español y le doblegó a base de derechazos con un claro 6-1 en la segunda manga. Guión similar al de un tercer set que ganó Moller por 6-4.
Y es que Munar, número 37 del ranking ATP, se vio sorprendido por Moller, número 113 del mundo, en un encuentro que comenzó ganando con un 6-2 en el primer set.
Ayer todo se le puso cuesta arriba al combinado español con la derrota en los dos primeros partidos, individuales. Primero fue Holger Rune quien derrotaba en dos sets a Pablo Carreño y a continuación Elmer Moller hizo lo propio ante Jaume Munar.
Buenas tardes y bienvenidos a este tercer partido de la eliminatoria de Copa Davis entre España y Dinamarca.
-
