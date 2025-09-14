El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Pedro Martínez Portero # Jaume Munar

0 0

August Holmgren # Johannes Ingildsen

0 2
Copa Davis

Directo | Pedro Martínez y Jaume Munar - August Holmgren y Johannes Ingildsen

Icono15 - 40

Gran resto de derecha de August Holmgren que supera a Jaume Munar y consigue el punto

Icono15 - 30

Remate desde el centro de la pista de Pedro Martinez que no da opciones a Johannes Ingildsen

Icono0 - 30

El golpe de derecha de Pedro Martinez se va fuera

Icono0 - 15

El golpe de derecha de Jaume Munar se va fuera

Icono

Firme Dinamarca con su servicio para ganar el primer juego del partido.

Icono0 - 1

[ SET 1 ]

Segundo servicio liftado de August Holmgren, Jaume Munar no puede precisar el resto y la bola se va fuera

Icono15 - 40

Saque plano de August Holmgren, el resto de Pedro Martinez se va fuera

Icono15 - 30

August Holmgren con una volea cercana a la red consigue el punto

Icono15 - 15

Johannes Ingildsen con una volea cercana a la red consigue el punto

Icono15 - 0

El golpe de derecha de August Holmgren se va fuera

Icono

Los cuatro tenistas calientan ya en pista, el partido está a punto de comenzar.

Icono

España está obligada a ganar los tres encuentros de este domingo, empezando por este de dobles y siguiendo con los dos individuales, para poder estar en la Final a 8 de Bolonia.

Icono

Un 2-0 que pone muy cuesta arriba la eliminatoria para España. Ahora el protagonismo recae en los dobles, partido en el que Pedro Martínez y Jaume Munar medirán sus fuerzas ante August Holmgren y Johannes Ingildsen.

Icono

El danés sorprendió al español y le doblegó a base de derechazos con un claro 6-1 en la segunda manga. Guión similar al de un tercer set que ganó Moller por 6-4.

Icono

Y es que Munar, número 37 del ranking ATP, se vio sorprendido por Moller, número 113 del mundo, en un encuentro que comenzó ganando con un 6-2 en el primer set.

Icono

Ayer todo se le puso cuesta arriba al combinado español con la derrota en los dos primeros partidos, individuales. Primero fue Holger Rune quien derrotaba en dos sets a Pablo Carreño y a continuación Elmer Moller hizo lo propio ante Jaume Munar.

Icono

Buenas tardes y bienvenidos a este tercer partido de la eliminatoria de Copa Davis entre España y Dinamarca.

Volver al inicio
Actualización disponible

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cambio de horario en la última sesión de fuegos artificiales
  2. 2

    «¿Estás seguro de que (ser heterosexual) no es una fase?», pregunta por escrito de una tutora en un instituto de Castilla y León
  3. 3

    El hostelero que dice adiós a la barra, pero no al barrio
  4. 4 Detenida por robar ropa valorada en más de 500 euros en un comercio de Valladolid
  5. 5

    Emocionante y vistoso segundo encierro por el campo en Arrabal
  6. 6

    El Real Valladolid se pega un fiestón ante el Almería
  7. 7 Programa de fiestas de Valladolid 2025. Sábado 13 de septiembre
  8. 8 Denuncian que un activista que saltó a la contrarreloj «quedó inconsciente tras ser lanzado por la policía»
  9. 9

    «El cáncer de pulmón interesa detectarlo precozmente, porque se opera y se acabó el tema»
  10. 10 Búscate en la grada del José Zorrilla

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Directo | Pedro Martínez y Jaume Munar - August Holmgren y Johannes Ingildsen

Directo | Pedro Martínez y Jaume Munar - August Holmgren y Johannes Ingildsen