Alcaraz pierde y aleja a Europa de la Laver Cup El equipo europeo necesita un pleno este domingo para conquistar la Laver Cup

Jornada terrible para Europa en la Laver Cup. El equipo capitaneado por Yannik Noah perdió los cuatro enfrentamientos y va 9-3 por detrás del Resto del Mundo, que puede sellar este domingo el torneo.

Es solo la tercera vez en la historia que un mismo equipo gana todos los enfrentamiento del día, después de que Europa lo hiciera en el sábado de 2021 y el Resto del Mundo en el día 1 de 2023.

Tras las victorias de Alex de Miñaur ante Alexander Zverev (6-1 y 6-4) y de Francisco Cerúndolo contra Holger Rune (6-3 y 7-6 (5)), muy sorprendente fue la caída de Carlos Alcaraz contra Taylor Fritz (6-3 y 6-2). El español, que estaba en una racha de trece partidos seguidos ganados que se remontaba hasta Wimbledon, perdió su segundo partido desde Roma y ante un tenista que tenía en su historial un 0-3 contra el murciano, un 1-4 contra Jannik Siner y un 0-11 contra Novak Djokovic. El estadounidense, en su superficie favorita, provocó la primera derrota en individuales de Alcaraz en esta competición.

El dobles, en el que De Miñaur y Alex Michelsen vencieron a Rune y Casper Ruud (6-3 y 6-4), deja al Resto del Mundo muy cerca del título. Si ganan dos partidos de los cuatro que se disputarán este domingo, serán campeones por tercera vez en su historia. Para lograr la remontada, Europa necesita ganar los cuatro encuentros. Si Europa ganara tres y perdiera una, se disputaría un dobles de desempate.

Alcaraz tiene programados dos partidos, uno de dobles justo a Ruud y frente a Michelsean y Reilly Opelka y uno individuales contra Cerúndolo. El dobles abrirá la jornada seguido del Jakub Mensik-De Miñaur, del Alcaraz-Cerúndolo y del Zverev-Fritz. Los miembros del equipo campeón se embolsarán 250.000 dólares (212.000 euros), mientras que los perdedores no se llevarán nada más allá de la tarifa que cobran por participar y que fluctúa en función de su ránking.