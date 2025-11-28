El VRAC se estrena en Copa en campo del Ordizia

El Norte Valladolid Viernes, 28 de noviembre 2025, 13:12 Comenta Compartir

El VRAC Quesos Entrepinares se desplaza hasta el Estadio de Altamira para disputar ante el Ampo Ordizia su primer partido de Copa del Rey (domingo, desde las 12:00 horas). El equipo de Diego Merino llegan con la satisfacción de haber logrado obtener el primer título de la temporada; la Supercopa, pero con la energía y el hambre para ponerse como nuevo objetivo la búsqueda del segundo trofeo del curso. Una Copa del Rey que arrancará para los queseros con una travesía al norte, para enfrentarse a un siempre competitivo Ordizia.

Por otro lado, un Ampo Ordizia que ha inaugurado esta competición con una victoria cómoda ante el Pasek Belenos y que tratará de dar la sorpresa en casa. El conjunto vasco no está logrando éxitos en la División de Honor y buscará retomar la buena forma a través de esta edición de la Copa del Rey.

El conjunto quesero afronta esta nueva edición de la competición como defensor del título. El VRAC cuenta con siete Copas del Rey en sus vitrinas, situándose en el quinto puesto histórico por detrás del FC Barcelona, UE Santboiana, CRC Pozuelo e Inexo El Salvador. Los azulones están a un solo título de igualar a los blanquinegros y afrontan el campeonato con la ilusión de poder conseguir esta hazaña.

La convocatoria del VRAC para su debut en Copa es la formada por Alberto Gómez, Mauro Genco, Tsotne Tchumburidze, David Gallego, Marcos Muñiz, Manuel Pérez, Álvaro Pírez, Alejandro Pérez, Martín Serrano, Kalo Kalo Gavidi, Arnau Ojeda, Andrea Mastouri, Gabriel Vélez, Pedro Cane, Gonzalo Domínguez, Sam Hollinsgworth, Francisco González del Pino, Sergio Molinero, Pablo Mateos, Arnau Andrés, Miguel Lainz, Manuel Jorqui y Baltazar Taibo.