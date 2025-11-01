El VRAC defiende el liderato y la solvencia de su juego en Santboi Los de Diego Merino pretenden mantener su regularidad y consolidar su posición ante un rival que no ha empezado bien el curso

El VRAC Quesos Entrepinares se desplaza hasta el Estadio Baldiri Aleu para disputar este domingo la quinta jornada de la División de Honor en campo de Santoibana (12:30 horas), en el que será el último partido de liga para el conjunto este año. El equipo de Diego Merino llega con el objetivo de mantener ese título de líder que ostenta. Un VRAC que consiguió quitarse la espina de vencer como locales tras el encuentro del pasado fin de semana, con una victoria convincente ante el Cajasol Real Ciencias, demostrando la intensidad de juego que el equipo quesero debe practicar.

Por otro lado, Unión Esportiva Santboiana tratará de remontar el vuelo ya que no ha tenido el mejor arranque de temporada con dos derrotas y una victoria. Durante la anterior jornada fue el conjunto que tuvo el descanso de liga por lo tanto llegan recuperados físicamente a esta cita. Ocupan la octava plaza de la División de Honor, aunque solamente han disputado tres encuentros.

«Después de la imagen de solvencia que mostramos frente a Ciencias el domingo pasado, para esta jornada nuestro objetivo es mostrarnos igual. Este desplazamiento suele ser de los más complicados y si repetimos éxito podríamos pensar que volvemos a ser el VRAC de las últimas temporadas, fuerte, serio y que compite bien todos los partidos. Si además nos favorecen un poquito los resultados, igual que la jornada pasada, podríamos aumentar la distancia para cerrar este primer ciclo de partidos de la Liga.», analizó Diego Merino en la previa.

La convocatoria quesera es la formada por Raúl Calzón, Tsotne Tchumburidze, David Gallego, Marcos Muñiz, Pablo Miejimolle, Álvaro Pírez, Giorgi Turabelidze, Martín Serrano, Kalo Kalo Gavidi, Álex Saleta, Arnau Ojeda, Manuel Pérez, Andrea Mastouri, Gabriel Vélez, Pedro Cane, Gonzalo Domínguez, Teodoro Marcos, Francisco González del Pino, Sergio Molinero, Pablo Mateos, Arnau Andrés, Miguel Lainz, Héctor Toquero y Baltazar Taibo.

