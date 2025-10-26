El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Mateos se escapa de su marca.

Mar García

El Quesos Entrepinares coge la velocidad de crucero

Arrasa al Ciencias con siete ensayos y bonus, y afianza el liderato

J. C. Cristóbal

Domingo, 26 de octubre 2025, 16:39

Comenta

Después del exigente arranque liguero, con doble derbi local y regional, y una de cal y otra de arena, el Quesos Entrepinares da un acelerón ... que le desmarca del resto de equipos de la categoría; ya lo apuntó en la jornada anterior en Alcobendas, una salida difícil, y lo refrenda en esta ante un rival que tendrá que picar piedra para seguir en División de Honor. El arsenal ofensivo del VRAC se refleja en sus siete ensayos, desde todas las líneas del equipo, desde la delantera a sus tres cuartos, añadiendo la bisagra y los pateos a palos. Los azulones sumaron cinco puntos, con treinta y tres de colchón, en un fin de semana en que todos los equipos perdedores se ganaron el consuelo de bonus defensivo por sus derrotas mínimas.

