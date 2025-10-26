El Quesos Entrepinares coge la velocidad de crucero

Después del exigente arranque liguero, con doble derbi local y regional, y una de cal y otra de arena, el Quesos Entrepinares da un acelerón ... que le desmarca del resto de equipos de la categoría; ya lo apuntó en la jornada anterior en Alcobendas, una salida difícil, y lo refrenda en esta ante un rival que tendrá que picar piedra para seguir en División de Honor. El arsenal ofensivo del VRAC se refleja en sus siete ensayos, desde todas las líneas del equipo, desde la delantera a sus tres cuartos, añadiendo la bisagra y los pateos a palos. Los azulones sumaron cinco puntos, con treinta y tres de colchón, en un fin de semana en que todos los equipos perdedores se ganaron el consuelo de bonus defensivo por sus derrotas mínimas.

Diego Merino dibujó una alineación poco habitual, con canteranos que llaman a la puerta para cubrir las ausencias de los internacionales, Cian estuvo de aguador, y de los lesionados; una idea del potencial de la plantilla lo da en que, al cuarto de hora, entraron de refresco Taibo y Gavidi, dos jugadores con etiqueta de titulares, para cubrir las retiradas momentáneas de González del Pino, por sangre, y la permanente de Ermakov. Ahí cabe destacar la vuelta al quince de Pablo Miejimolle, el talonador 'iberian', ausente ante los Wolves rumanos y, por lo tanto, disponible para alinearse con el club que le paga.

VRAC Teto Gómez, Miejimolle, Genco; Mastouri, Álex Pérez; Ojeda, Vélez, Ermakov; Cane, Marcos; Mateos, González del Pino, Molinero, Láinz; y Toquero. También jugaron Taibo, Gavidi, Muñiz, Pírez, Turabelidze, Andrés, Manu Pérez y Escudero. 48 - Ciencias 15 Ledesma, Sánchez Carrancia, Matías Galliano; Bobo, Stohr; Samb, Borondo, Jay Davis; Vázquez, Lamboglia; Pablo Sánchez, García Román, Luna, Moreno; y Marcos Galliano. También jugaron Reina, Marina, Yáñez, Franco López, Sánchez Zurita, Pericet, Caruz y Vicente García. Árbitro: García de las Mestas, madrileño. Amarilla a Vicente García (min. 75).

Marcador: 7-0 (min. 6): ensayo de Cane y transformación de Marcos. 7-7 (min. 9): ensayo de Sánchez Carrancia y transformación de Marcos Galliano. 14-7 (min. 18): ensayo de Gavidi y transformación de Marcos. 17-7 (min. 18): golpe de Marcos. 17-10 (min. 27): golpe de Marcos Galliano. 24-10 (min. 37): ensayo de Toquero y transformación de Marcos. 31-10 (min. 40): ensayo de Vélez y transformación de Marcos. 36-10 (min. 49): ensayo de Mateos. 36-15 (min. 61): ensayo de Matías Galliano. 43-15 (min. 77): ensayo de Vñelez. 48-15 (min. 80): ensayo de Molinero. Quesos Entrepinares suma bonus ofensivo.

Incidencias: Pepe Rojo. División de Honor, jornada 4ª. Menos de media entrada. Mañana fresca y soleada. En el descanso se homenajeó al aficionado José Luis Hidalgo, miembro de la peña El Tornillo, fallecido en accidente de moto hace unos días.

Fue un partido difícil de seguir por la falta de ritmo, con un ambiente muy desangelado en la grada; además, el árbitro García de las Mestas, nuevo en la plaza, quiso ser estricto desde el minuto uno y sancionó con numerosos golpes de castigo a tirios y troyanos, por lo que el juego se centró en las acciones estáticas, con pocos chispazos para cortar la charla con el vecino de al lado.

Ampliar Mar García

La mañana derivó en el clásico toma y daca, donde un ensayo recibía la respuesta del contrario, donde un golpe de castigo se respondía con una réplica enfrente, con un 17-10 que anunciaba una igualdad que no fue tal porque cuarenta minutos son 'molto longo' cuando enfrente está el VRAC, al que le bastaron dos para romper al Ciencias con un doble 5+2, el primero en una jugada espectacular que abrió González del Pino con delicado pateo a la esquina, a donde llegó forzado Láinz, quien solo tuvo tiempo para palmear el oval hacia la carrera del zaguero Héctor Toquero, que no frenó hasta caer tras los palos sevillanos. Vélez se sumó a la ola con un segundo ensayo antes de enfilar los vestuarios.

La segunda parte discurrió en la misma línea, ya sin la incertidumbre de quién sería el ganador, solo la de asegurar el punto bonus, porque Ciencias aprovechó el resquicio de una fase de relajación para apretar con su poderosa primera línea y estrechar el balance de ensayos a cinco a dos, sin margen para más concesiones. El sesteo se rompió con la galopada de Pablo Mateos hasta el ala contraria a su posición, para la vuelta a los campos de Arnau Andrés tras su lesión de cruzados de hace un año y para la segunda tempestad del Quesos, ya con el reloj cerca del final, con dos nuevos ensayos consecutivos, el último de Molinero ante su exequipo.