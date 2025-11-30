El Salvador pierde su ventaja y el partido ante La Vila en la última jugada

Mateo Ferreiro-ADG Villajoyosa (Alicante) Domingo, 30 de noviembre 2025, 17:16 Comenta Compartir

Acarició la victoria ante el equipo revelación en el torneo liguero el Inexo El Salvador, y sin embargo, perdió como en liga. Tras remontar un 28-14, y cuando parecía que tenía amarrado el triunfo, un ensayo -y posterior transformación- de La Vila con el tiempo reglamentario ya superado, dejó con la miel en los labios al cuadro chamizo, que debutó así con derrota en la Copa del Rey tras haber descansado en la primera jornada.

El encuentro deparó un carrusel continuo de alternativas, aunque el que comenzó golpeando fue el elenco de Álvaro Gorostiza. Tras una introducción de melé, Munilla fue el más listo y firmó un ensayo, que luego él mismo transformó, tras su incursión por el sector derecho. La reacción local no se hizo esperar y una brillante acción colectiva dando amplitud al campo permitió a Redondo firmar un ensayo que Pandelo convirtió en la transformación para igualar el envite. El mismo tándem, con Redondo fintando con clase e incluso celebrando su carrera antes de superar la línea, repitió poco después para dar ventaja al cuadro alicantino.

Huesitos La Vila Cain, Emiliano Gómez, Juanchi Pérez; Caputto, Matamoros; Pedro Martínez, Asier Pérez; Pocho; Vílchez; Pandelo; Redondo, Santi Gómez, Fenocchio, Di Prima y Ponce. También jugaron Ferrari, Lacoste, Ramos, Hidalgo, Ferreyra, Tano Pérez y Lloret. 35 - 33 Inexo El Salvador Pelaz, Diego González, Jacobo Ruiz; Rodri Fernández, Fontaine; Du Plooy, Santa Cruz; Bauti Arranz; Munilla; Jaime Powys; Zuriarrain, Barrios, Julio Sanz y Jerónimo Alonso. También jugaron Romanos, Chico, Coronel, Saúl Alonso, Alonso-Villalobos y Enciso. Árbitro: Mirat Serván (Comité madrileño). Enseñó tarjeta amarilla al jugador local Juanchi Pérez (min. 55).

Marcador: 0-5 Ensayo de Munilla (min. 4). 0-7 Transformación de Munilla (min. 5). 5-7 Ensayo de Redondo (min. 9). 7-7 Transformación de Pandelo (min. 10). 12-7 Ensayo de Redondo (min. 14). 14-7 Transformación de Pandelo (min. 15). 14-12 Ensayo de Bauti Arranz (min. 19). 14-14 Transformación de Munilla (min. 20). 19-14 Ensayo de Ponce (min. 22). 21-14 Transformación de Pandelo (min. 23). 26-14 Ensayo de Redondo (min. 25). 28-14 Transformación de Pandelo (min. 26). 28-19 Ensayo de Munilla (min. 35). 28-24 Ensayo de Jerónimo Alonso (min. 64). 28-26 Transformación de Munilla (min. 65). 28-31 Ensayo de Bauti Arranz (min. 68). 28-33 Transformación de Munilla (min. 69). 33-33 Ensayo de Ponce (min. 88). 35-33 Transformación de Pandelo (min. 89).

Incidencias: El Pantano. 400 espectadores.

Se supo reponer en el juego, no tanto en el acierto, el Chami y acabó encontrando el premio en una acción en la que Munilla combinó con Bauti Arranz, que posó el oval para certificar su primer ensayo de la matinal. El certero puntapié del propio Munilla devolvió las tablas al marcador.

Una habilidosa patada, convertida en autopase, posibilitó que Ponce volviera a completar un ensayo. Nuevamente Pandelo, infalible en sus golpeos entre los palos, amplió la ventaja de La Vila, que llegó a doblar en el marcador al Inexo El Salvador antes del intermedio tras la permisividad de la escuadra pucelana, incapaz de cerrar la carrera de Redondo tras el servicio a la mano de Ponce. La patada de Pandelo situó el 28-14, que un pletórico Munilla recortó con su ensayo antes del entreacto.

En la segunda mitad se vio la mejor versión del conjunto chamizo, intenso y agresivo, sin dejar apenas opciones en ataque a su rival. Esa superioridad, que fue minando al conjunto local, la acabó plasmando con un ensayo de Bauti Arranz a la que le puso colofón Munilla. Lo más difícil, la remontada, estaba hecho.

Supo proteger el cuadro de Gorostiza su renta conservando el oval y dejando correr el reloj sin pasar excesivos apuros. Con el tiempo reglamentario superado, llegó la hecatombe. Tras armar La Vila una última acción ofensiva con paciencia, garra y talento, Ponce firmó el ensayo, voltereta incluida, que ponía el empate en el marcador. Y el infalible Pandelo no perdonó en su patada posterior para firmar el apretado triunfo local (35-33).

Con la derrota en El Pantano, el conjunto pucelano cierra un mes de noviembre con sabor amargo tras perder los tres últimos encuentros jugados en tres competiciones distintas, después de sucumbir ante el Barça en el torneo de la regularidad y en la Supercopa en el derbi vallisoletano.