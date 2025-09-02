El Salvador inicia su campaña de abonados en el año en el que sopla 65 velas

Luis Miguel de Pablos Valladolid Martes, 2 de septiembre 2025, 14:54 Comenta Compartir

Los hermanos Agustín y Adolfo Enciso decidieron apostar hace ahora 65 años por introducir el rugby en el colegio El Salvador con la intención de transformarlo en filosofía y forma de vida, y aquella idea primigenia ha tomado unas dimensiones que seguramente ni se les pasaría por la cabeza en aquellos días de 1960. Un proyecto tan ambicioso como familiar que ha ido inoculándose de unas generaciones a otras hasta convertirse en marca y referencia a nivel nacional.

El Salvador celebra este año su 65 aniversario con una extraordinaria salud deportiva -esta temporada defiende título de liga-, pero sobre todo con un proyecto social detrás que avala su trayectoria y consolidación dentro de la sociedad vallisoletana. La que se va a iniciar en breve, por lo tanto, es una campaña especial para toda la familia franjinegra, que podrá disfrutar de un completo programa de eventos y actividades.

Para abrir boca, el club colegial ha presentado su campaña de abonados fusionando pasado, presente y futuro de la mano de José Miguel Prieto 'Chino', encargado de llevar títulos en multitud de ocasiones a lo más alto de la estatua del Conde Ansúrez, Gerardo de la Llana, jugador incombustible que este año ha colgado las botas, y Matilda Toca, una joven promesa, ya internacional, que es espejo de los que vienen pisando fuerte en la cantera.

«Han sido 65 años de sentimiento de pertenencia para ilusionar a aficionados y seguidores; de transmitir un legado a jugadores, familiares y amigos, que son la base de todo. «El apoyo y respaldo de socios y abonados es una pieza fundamental para seguir creyendo, tras una brillante e histórica temporada, en la que se han logrado los títulos de liga, tanto en la Liga Iberdrola como en División de Honor masculina, más el de la Copa de la Reina, además de otros triunfos deportivos de los equipos de cantera, inclusivo y penitenciario. Por eso, todos los que sentimos en blanco y negro, renovemos o volvamos a incorporarnos como socios y abonados del club», ha apuntado 'Chino' en la presentación celebrada en Pepe Rojo.

En la misma línea se ha mostrado De la Llana, quien ha recordado la importancia del aliento de los aficionados, animando a todos los aficionados a acercarse a Pepe Rojo para disfrutar de todos los equipos, incluidos los de cantera, «porque todos ponen corazón, carisma y esfuerzo desde que saltan al terreno de juego».

Además, Fernando Suárez 'Fefé' ha apuntado que se mantienen las mismas tarifas de años anteriores, con una intención este año por acercarse a «la sociedad universitaria para que haya más gente joven en las gradas», ha apuntado, recordando que vuelve a estar a disposición el carné 'chamito' en edad infantil por 10 euros así como otro para empresas «con dos carnéts de socio protector» y que incluye acciones en redes sociales. «Queremos superar un 20% la cifra del año pasado y al menos llegar a los 1.200 socios para mejorar un 10-15% el volumen de ingresos por abonados».

Las diferentes tarifas van desde el socio Protector -200 euros-, que incluye el acceso a todos los partidos de Inexo El Salvador y Colina Clínic El Salvador, incluidos la Supercopa de España masculina, y la Copa Ibérica femenina -que organiza el club vallisoletano-, además de todos los encuentros de M23, descuentos en la tienda del club, o derecho a voto en la asamblea, entre otras ventajas. Su aportación es fundamental para la sostenibilidad y progreso del club; Socio -entre 60 y 150 euros-, que también engloba la entrada a los encuentros de DH masculino y Femenino, Supercopa y Copa Ibérica y derecho a voto, más descuentos en campañas especiales en la tienda del Chami; Abonado -entre 80 y 100 euros-, en la que entran todos los compromisos de DH masculino y femenino y entrada reducida para la Copa Ibérica femenina y la Supercopa masculina, play-off, Copa del Rey y Copa de la Reina, de M23 y regionales, organizados por el club; Joven -entre 20 y 25 euros-, de 15 a 25 años, con las mismas condiciones que el anterior, pero aquellos que cuenten con el carné joven Europeo de Castilla y León, tendrán un descuento del 20%, solo aplicable en las oficinas del club; Infantil -10 euros- de 0 a 14 años, que incluyen el acceso a todos los partidos de DH masculino y femenino, a la final de la Copa Ibérica femenina, de M23 y regionales, y Territorio Chami -750 euros-, dirigido a empresas, que no solo da acceso a todo lo anteriormente citado, sino que además añade una placa distintiva, el balón del club y un espacio en la web en la zona de patrocinadores.