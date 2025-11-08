El Salvador se deja sorprender por el colista en Barcelona

Que el Inexo El Salvador necesita mejorar es una evidencia. A las victorias agónicas se han unido revolcones sonados como el protagonizado en el Pepe ... Rojo ante La Vila. Sin embargo, lo de ayer, cayendo en casa del colista, debe ser un punto de inflexión para un equipo que fue de más a menos en la Ciudad Condal para terminar siendo superado en muchas fases del juego por un Barça Rugby voluntarioso e incisivo.

Barça Rugby Tlashadze, Cebrián, Cetti; Rochedi Mirabet, Ortiz; Simó Mirabet, Sonneveld; Robledo; Pablo Pérez; Carpentier; Pages, Marty, Correa, Romano e Iruleguy. También jugaron Turiashvili, Arnau López, Borrazas, Cintas, Joel García, Dando y Peña. 20 - 10 Inexo El Salvador Chico, Diego González, Jacobo Ruiz; Rodri Fernández, Fontaine; Vega, Santa Cruz; Bauti Arranz; Munilla; Ortega; Arraiza, Barrios, Jaime Powys, Julio Sanz y Jerónimo Alonso. También jugaron Romanos, Pelaz, Coronel, Peña, Du Plooy, Saúl Alonso, Juan Martínez y Zuriarrain. Árbitro: Joaquín Santoro (Colegio valenciano). Mostró tarjeta amarilla a Cetti (min. 28) y a Dando (min. 75) por el Barça Rugby. .

Anotación: 0-5 Ensayo de Bauti Arranz (min. 2). 0-7 Transformación de Munilla (min. 3). 3-7 Golpe de castigo de Correa (min. 9). 3-10 Golpe de castigo de Ortega (min. 17). 6-10 Golpe de castigo de Correa (min. 21). 9-10 Golpe de castigo de Correa (min. 25). 14-10 Ensayo de Cebrián (min. 47). 17-10 Golpe de castigo de Carpentier (min. 56). 20-10 Golpe de castigo de Correa (min. 61).

Incidencias: La Teixonera. 200 espectadores.

Desde luego el inicio no parecía presagiar la posterior debacle dados los poco menos de dos minutos que necesitó el quince elegido por Álvaro Gorostiza para lograr el primer ensayo ante un Barça que se vio sorprendido por la fiereza con la que se manejó El Salvador en las acometidas dentro de una sucesión de fases que coronó Bauti Arranz. El castigo sacudió a un cuadro azulgrana que ha llamado la atención en la primera fase de la competición por su buen manejo del oval después de haber remozado su línea de tres cuartos en el mercado veraniego. Precisamente por eso, no dudo la delantera chamiza en trabar una y otra vez el ritmo para dar protagonismo a sus hombres más poderosos. Un planteamiento que se complicó con la lesión de Santa Cruz en un placaje fallido. Todo ello en mitad de una interminable serie de puntos de encuentro con el balón parado que restó continuidad y ritmo al juego a la vez de permitir a los jugadores de Santi Monteagudo acercarse en el marcador (9-10, min. 25). Lo hizo a través de los puntapiés de Correa, recién llegado a la División de Honor española desde Mendoza para ser uno de los pateadores a tener en cuenta en el futuro. Una especialidad que se vio sacudida al final de la primera mitad en la escuadra vallisoletana con la lesión de Ortega, quien abandonó el choque descalzo y entre lágrimas.

Demasiadas malas noticias para la formación de Álvaro Gorostiza, incapaz de recuperar el buen nivel con el que se presentó en La Teixonera. Tampoco en el regreso a la acción mejoró el decorado ante un Barça que olió sangre y decidió buscar una remontada que culminó Cebrián tras un saque de touch en el lado cerrado a cinco metros de la zona de marca (14-10, min. 48). Solo la incapacidad para tomar buenas decisiones en los lances decisivos por parte de los discípulos de Santi Monteagudo permitió a El Salvador mantenerse con un hilo de vida en un pulso desigual. Sin orden ni capacidad para conservar la posesión del oval, el tiempo se convirtió en el peor enemigo para el quince vallisoletano, encomendado únicamente a algún trazo de brillantez de sus individualidades. Una ilusión que se desvaneció con el paso de los minutos entre la tela de araña azulgrana tejida por un adversario que supo resistir y adaptarse a todas las fases del encuentro para sumar su segunda victoria del curso.