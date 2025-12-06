El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Un jugador local protege el oval de un rival de Las Rozas.

Un jugador local protege el oval de un rival de Las Rozas. Alberto Mingueza
Rugby

Paseo militar del Quesos Entrepinares en su defensa del título de Copa

Arrolló con nueve ensayos al Ingenieros Industriales

J. C. Cristóbal

J. C. Cristóbal

Sábado, 6 de diciembre 2025, 19:58

La RFER busca nuevos formatos de Copa del Rey para reforzar la competición y no termina de cuadrarlo; la fórmula de incluir a los equipos ... de DH Élite, la Segunda del rugby, tiene el encanto de conocer y enfrentar a nuevos equipos, pero la diferencia entre el, primero de una categoría y el tercero de otra es abismal, mucho más si el equipo favorito afronta la cita con el rigor y la intensidad con que lo afrontó el Quesos Entrepinares, con un quince en el que Diego Merino mezcló una buena combinación de titulares, suplentes y jugadores con necesidad de rodaje.

