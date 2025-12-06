Paseo militar del Quesos Entrepinares en su defensa del título de Copa

La RFER busca nuevos formatos de Copa del Rey para reforzar la competición y no termina de cuadrarlo; la fórmula de incluir a los equipos ... de DH Élite, la Segunda del rugby, tiene el encanto de conocer y enfrentar a nuevos equipos, pero la diferencia entre el, primero de una categoría y el tercero de otra es abismal, mucho más si el equipo favorito afronta la cita con el rigor y la intensidad con que lo afrontó el Quesos Entrepinares, con un quince en el que Diego Merino mezcló una buena combinación de titulares, suplentes y jugadores con necesidad de rodaje.

VRAC Quesos Entrepinares Teto Gómez, Gallego, Tchumburidze; Gavidi, Manu Pérez; Ojeda, Pírez, Mastouri; Gonzalo Domínguez, Taibo; Toquero, Hollingsworth, Molinero, Jorqui; y Andrés. También jugaron Muñiz, Llanos, Genco, Serrano, Vélez, González del Pino, Cane y Mateos. 55 - 5 Las Rozas Velasco, Ferreira, Serna; Esquivel, Benegas; Albertario, Salas, Ramírez; Oliver, Lucas Álvarez; Baltus, Rapallo, Pell, Asensio; y Nicolás Gómez. También jugaron Encinas, Javier González, Raya, Arroyo, Medina, Trigo, Calvet y Sanz. Marcador 5-0 (min. 10): ensayo de Toquero. 12-0 (min. 17): ensayo de Tchumburidze y transformación de Taibo. 17-0 (min. 25): ensayo de Mastouri. 24-0 (min. 37): ensayo de Tchumburidze y transformación de Taibo. 31-0 (min. 40): ensayo de Pírez y transformación de Taibo. 38-0 (min. 53): ensayo de González del Pino y transformación de Hollingsworth. 38-5 (min. 54): ensayo de Baltus. 43-5 (min. 58): ensayo de González del Pino. 48-5 (min. 74): ensayo de Pírez. 55-5 (min. 80): ensayo de Vélez y transformación de Hollingsworth. El VRAC consigue el bonus ofensivo.

Árbitro Murillo, catalán. Sin amarillas.

Otros datos Pepe Rojo. Copa del Rey, 3ª jornada en el grupo A. Entrada muy pobre. Llovizna desapacible en la segunda parte.

La igualdad duró diez minutos, con Las Rozas valiente y con iniciativa para disputar la posesión del oval, hasta tuvo una opción de puntuar con un pateo a palos, pero Rapallo estrelló el balón en la madera lateral. La jugada espoleó a los queseros, con mucho picante en el juego interior y con paciencia para encadenar fases que fueran desgastando la línea madrileña; Arnau Andrés enfiló desde la zaga y mandó una patada suave hacia la esquina donde llegó como un bólido Héctor Toquero, esta vez en el ala. El 5-0 abrió de par en par las puertas de los Ingenieros, incapaces de sostener los empujes de la delantera del VRAC, que instaló durante varios minutos la tienda de campaña en la veintidós rival. Los kilos del georgiano Tchumburidze rompieron las barreras de Las Rozas, que tampoco bajó los brazos cuando el marcador empezó a dispararse; forzó varios castigos y prefirió jugar los castigos a la banda, con renuncia a soltarse el cero con patadas fáciles a palos, no tuvo recompensa porque los saltadores del Quesos estuvieron listos para robar varios lanzamientos del rival.

Los desajustes de Las Rozas en campo abierto le permitieron a Mastouri saltar todas las líneas, una carrera de cincuenta metros que acabó junto al banderín. El marcador se fue al 24-0 y no fue a más porque, ni Taibo en la primera parte, ni Hollingsworth en la segunda, estuvieron muy afortunados en los intentos de transformación, con cinco aciertos de nueve pateos. La diferencia de nivel se acentuó en los últimos minutos, cuando el cansancio mete plomo en las piernas y los pulmones de los jugadores; Las Rozas perdió el orden un instante y se encontró con catorce puntos más en la mochila camino de los vestuarios, 31-0.

La segunda parte rebajó el interés. Los carruseles de cambios le restaron continuidad al juego, aunque el fondo de plantilla le permite al Quesos Entrepinares a gente de refresco como Fran del Pino, con hambre y espacio para engordar sus números con dos ensayos que volvieron a romper por dentro la defensa de los Ingenieros Industriales, que celebraban como un triunfo cada vez que conseguían contener los arreones azulones.

La buena actitud de Las Rozas encontró su premio justo después del 38-0. Sacó de centro, explotó el despiste y Romeo Baltus se lanzó como si le fuera la vida más allá de la línea de marca; su impulso le valió cinco puntos y la retirada por lesión. La marca no dejaba de ser una anécdota, pero al menos el equipo regresaba a Madrid sin el rosco en el tanteo. Era el primer revés de Las Rozas en el torneo, después de sus victorias en las jornadas anteriores contra Barça, una de las sorpresas de Copa, y Belenos.

Había muchos minutos por delante y el marcador se engordó por pura inercia, con Del Pino y Pírez rasgando las costuras madrileñas hasta alcanzar los 55 en la última acción de la tarde, que pedía una rápida vuelta a casa entre lloviznas y tinieblas. El Quesos Entrepinares, vigente campeón, presenta un pleno de diez puntos en sus dos jornadas disputadas, y está a la espera de visitar Avilés y de recibir al Barça antes de sellar el pase a los duelos directos del KO.