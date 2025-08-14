Intensidad y exigencia desde el inicio

El Norte Valladolid Jueves, 14 de agosto 2025, 18:27 Comenta Compartir

Inexo El Salvador ya ha iniciado su puesta en marcha, con una pretemporada intensa y exigente desde el primer momento, que durará seis semanas y que incluirá una mini concentración en Portugal, además de partidos amistosos ante C.R Liceo y Recoletas Burgos Caja Rural, que servirán para adquirir ritmo competitivo, antes del debut liguero ante el VRAC Quesos Entrepinares.

Aunque aún no se han incorporado todos los nuevos fichajes, ya han podido ejercitarse en los campos de Pepe Rojo Matheo Triki, Jerónimo Alonso, Gauthier Minguillón y Bauti Arranz, junto al resto de la plantilla que tratará de defender el título de liga logrado el pasado curso, con el que buscarán el de la Copa Ibérica esta siguiente campaña.

Haciendo honor a la filosofía del club 'Generación Chami', también varios jugadores M18 se unirán a los entrenamientos del conjunto de División de Honor, lo que refuerza la apuesta por la cantera blanquinegra y, también hay noticias muy positivas respecto a la recuperación de los lesionados de larga duración como Martin Du Toit, Reuben Du Plooy, Juan Martínez y David Barrios ya que, poco a poco, van teniendo contacto directo con el terreno de juego.

Según explicó el preparador físico del cuadro colegial, Guillem Moty, «el objetivo es mejorar el aspecto condicional en las primeras semanas de preparación, recuperar a los lesionados, que ya van entrando en la dinámica del grupo, aunque con precaución y, por el momento, al margen, y adaptar a los canteranos M18 que se añaden al bloque. Habrá encuentros amistosos ante C.R Liceo y Burgos y unos días de concentración en Portugal». «Todos los jugadores han llegado con muchas ganas y, si bien los primeros días son duros, después del período vacacional, han mostrado una gran disposición en la primera toma de contacto», añadió.

Por su parte, el técnico vallisoletano, Álvaro Gorostiza, detalló que «el 4 de septiembre habrá un entrenamiento en Pepe Rojo con Liceo, para jugar contra el equipo madrileño el día 6, en Madrid, y otro entrenamiento el 8, en Burgos, ante el que se jugará el 12 en Valladolid. Antes, del 28 al 31 de agosto, se realizará una concentración en Portugal, en la que también entrará el aspecto social, para potenciar la unidad y la convivencia de la plantilla«.