Placaje quesero en la salida de balón del Ordizia. José Mari López
Rugby / Copa del Rey

Contundente victoria del VRAC en su estreno copero en Ordizia

El equipo quesero inicia la defensa del título con un partido serio en el que controló en todo momento el ritmo

Ander Zabala-ADG

Ordizia

Domingo, 30 de noviembre 2025, 17:29

Comenta

El VRAC Quesos Entrepinares comenzó con paso firme su defensa del título de la Copa del Rey, tras permanecer inédito en la primera jornada de ... la fase de grupos. Los pupilos de Diego Merino vencieron por 0-22 ante un voluntarioso Ampo Ordizia en Altamira. Un encuentro en el que el conjunto pucelano estuvo firme en defensa y sólido en ataque de principio a fin frente a un rival que pagó sus errores en los saques de touch maul, con las expulsiones temporales y en los contraataques del conjunto pucelano.

