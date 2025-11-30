Contundente victoria del VRAC en su estreno copero en Ordizia

El VRAC Quesos Entrepinares comenzó con paso firme su defensa del título de la Copa del Rey, tras permanecer inédito en la primera jornada de ... la fase de grupos. Los pupilos de Diego Merino vencieron por 0-22 ante un voluntarioso Ampo Ordizia en Altamira. Un encuentro en el que el conjunto pucelano estuvo firme en defensa y sólido en ataque de principio a fin frente a un rival que pagó sus errores en los saques de touch maul, con las expulsiones temporales y en los contraataques del conjunto pucelano.

El campeón de la Supercopa afrontaba un duro estreno en una nueva competición frente a un Ampo Ordizia que siempre se crece al amparo de su afición. De hecho, durante algunos minutos puso contra las cuerdas al equipo de Merino. Los pupilos de Suso Romero fueron más efectivos en los primeros minutos de partido, aunque el VRAC no dejó ningún espacio en su entramado defensivo. A partir de esa solidez atrás, el Quesos aprovechó un error en el maul del Ordizia para jugar un contraataque a la mano y poner el primer ensayo, firmado por Mateos, que amplió Taibo con la transformación para situar el 0-7. Los hombres de Diego Merino sufrieron durante algunos minutos con las acciones ofensivas del cuadro guipuzcoano, todas ellas tras introducciones de melé.

Ampo Ordizia Sosa, Alberdi, Fernando López; Ehgartner, Mora; Azurmendi, Olasagasti; Antxon Iriondo; Araña; Lander Mugica; Pello Iriondo, Valleye, Garmendia, Etxeberria y Gavin. También jugaron Lasa, Brian González, Larrea, El Aamrani, Niubalavu, Ioritz Mujika, Jabase y Núñez. 0 - 22 VRAC Entrepinares Muñiz, Gallego, Tchumburidze; Gavidi, Álex Pérez; Serrano, Vélez; Mastouri; Cane; Taibo; Mateos, Hollingsworth, Del Pino, Lainz y Andrés. También jugaron Gómez, Pírez, Genco, Ojeda, Manuel Pérez, Gonzalo Domínguez, Molinero y Jorqui. Árbitro: Santoro Ferreiro (Colegio valenciano). Mostró tarjeta amarilla a los jugadores locales Azurmendi (min. 42) y Fernando López (min. 79) y al visitante Serrano (min. 79).

Marcador: 0-5 Ensayo de Mateos (min. 8). 0-7 Transformación de Taibo (min. 9). 0-12 Ensayo de Francisco González (min. 22). 0-17 Ensayo de Álex Pérez (min. 37). 0-19 Transformación de Taibo (min. 38). 0-22 Golpe de castigo de Taibo (min. 77).

Incidencias: Altamira. 600 espectadores

El equipo vallisoletano tuvo una gran solidez en cada una de las fases estáticas y, en el ecuador del primer tiempo, otra larga carrera por el ala izquierda de Mateos finalizó con un pase a Francisco González, encargado de poner el segundo ensayo del encuentro. El Ampo Ordizia tuvo algunos avances en ataque con el paso de los minutos, pero la defensa del Quesos Entrepinares se mantuvo firme. Un nuevo fallo del equipo anfitrión originó otra carrera de Mateos, que combinó en pases para el ensayo de Álex Pérez, que, con el certero golpeo de Taibo, puso el 0-19 antes del descanso.

El segundo tiempo deparó un VRAC mucho más seguro en sus acciones ofensivas, aprovechando la superioridad numérica por las expulsiones temporales de los anfitriones. Los cambios en el equipo de Diego Merino depararon un juego más conservador ante un Ampo Ordizia que no encontró los espacios en las fases ofensivas. En los últimos minutos, un saque de touch maul del conjunto pucelano provocó un golpe de castigo transformado por Taibo con el que cerró el marcador en un contundente 0-22. Un triunfo sin fisuras para el VRAC, que se estrenó con buen pie en una competición en la que aspira a lograr su octavo título.