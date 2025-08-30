El Colina Clínic redobla su apuesta con el fichaje de Amaia Erbina

El Norte Valladolid Sábado, 30 de agosto 2025, 18:16 Comenta Compartir

Experiencia, entrega y calidad. Con estas señas de identidad llega al Colina Clínic la internacional con Seven y con XV Amaia Erbina, que se convierte en el fichaje estrella del conjunto vallisoletano para afrontar una ambiciosa temporada, en la que aspiran a lograr los cuatro títulos en juego: la Supercopa de España, la Copa Ibérica, la Liga Iberdrola y la Copa de la Reina.

Será un importante referente para las más jóvenes, que tendrán en ella un espejo en el que mirarse para seguir creciendo, porque la jugadora vasca atesora, además de medallas de plata y bronce con el combinado español de Seven, del que fue capitana desde 2021 a 2024, y un diploma olímpico en Río de Janeiro, multitud de éxitos con 'Las leonas' de XV y un bagaje internacional excepcional. Además de jugar en el Stade Toulousain, del Top 14 francés, «uno de los mejores clubes de Europa», en opinión del director deportivo, Juan Carlos Pérez, ha militado en el West Bulldogs Rugby de Brisbane (Australia), del que procede, y que le ha permitido seguir potenciando sus virtudes en el terreno de juego.

Según Pérez, «es una de las mejores jugadoras de los últimos años, polivalente, que puede jugar en el centro, como ala y también como zaguero, que es muy buena en el uno contra uno, y su experiencia va a ser un plus de cara a compromisos importantes, en los que será fundamental contar con alguien que atesora tantos conocimientos».

Amaia Erbina, de 28 años, 70 kilos y 1,71 de estatura, ha apostado por el Colina Clínic «porque es un club referente en España, por su proyecto tan profesional y ambicioso que tiene, que lo hace verdaderamente atractivo para cualquier jugadora». «Espero dar lo mejor de mí y aportar lo máximo al equipo para que se puedan revalidar los títulos logrados y seguir aspirando a más», explicó la avezada deportista, que podrá estar a disposición del técnico blanquinegro, Michael Walker-Fitton, de cara a la importante primera cita del año: la Supercopa de España, que enfrentará a las vallisoletanas con Sant Cugat, el próximo 20 de septiembre.